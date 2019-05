Il cantante Morgan e il suo sfratto sono al centro del gossip: nelle ultime ore, una delle ex compagne, ha risposto alla sua richiesta d’aiuto.

Notizie pesanti per il noto cantante dei Bluvertigo. La sua casa, quella in cui dove abita attualmente, verrà pignorata e messa all’asta. Stiamo parlando di Marco Castoldi, in arte Morgan, che in questo momento è impegnato ad essere uno dei coach di “ The Voice ” ma questo problema arriva a turbarlo come un fulmine a ciel sereno. Nell’intervista rilasciata a “Libero”, il cantante dichiara che quella casa riuscì a comprarla grazie ai compensi ricevuti grazi alle sue esibizioni da pianista e cantante ai tempi del liceo. Lo sfratto però è il provvedimento preso dopo che Morgan non ha versato gli alimenti dovuti alle figlie Lara, avuta con Jessica Mazzoli, e Anna Lou, avuta con Asia Argento. Tuttavia il cantante ritiene assurda questa decisione e soprattutto illogico non poter replicare e rimediare in alcun modo. A “Libero” infatti Castoldi ha dichiarato di voler avere un’ultima chance per cercare di recuperare la casa, anche se le forze dell’ordine dovrebbero arrivare il 5 giugno. L’ex dei Bluvertigo però non si ferma qui. Pone infatti una domanda netta e decisiva proprio alle sue ex e mamme delle sue figlie: “Chiedo aiuto a loro prima di tutto”. Nelle ultime ore, una delle due donne chiamate in questione ha risposto all’appello del cantante. Stiamo parlando dell’attrice Asia Argento. Scopriamo insieme qual è stata la sua risposta.

Morgan sfratto, chiesto aiuto alle ex: la risposta di Asia Argento

Asia Argento ha voluto replicare all’incredibile richiesta di Morgan. Come riportato dall’Adnkronos, attraverso il suo avvocato, l’attrice si dichiarata dispiaciuta che il cantante abbia preso lei come “capro espiatorio” della questione. Anche se l’ex dei Bluvertigo ha rivelato a “Libero” di essere in buoni rapporti con lei, Asia ha risposto in maniera decisa e distaccata. Ha difatti dichiarato che la situazione in cui si trova è la conseguenza a determinati suoi comportamenti che l’hanno quindi portato a trovarsi nei guai. Inoltre l’attrice sottolinea che Morgan ha omesso la parte più importante, ovvero che i soldi della casa andranno poi alle figlie. Per questo motivo Asia ritiene la richiesta assurda e senza senso. La donna ha concluso il messaggio affermando che nel caso in cui il cantante avesse preso coscienza dei suoi sbagli nei confronti della loro figlia, le porte sono sempre aperte, ma per il resto era in attesa da anni che la sua iniziativa giudiziale desse i giusti frutti.