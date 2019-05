Nicole Mazzocato ha commentato su Instagram il rapporto intimo consumato davanti alle telecamere di ‘Supervivientes’ tra Fabio Colloricchio e Violeta: ecco le sue durissime parole.

La notizia che sta facendo più scalpore nelle ultime ore è sicuramente quella del rapporto sessuale consumato davanti alle telecamere da Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, che stanno partecipando alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ‘Supervivientes’. I due si sono conosciuti nel programma e hanno da subito avuto un forte feeling. Ora però il flirt tra i due si è trasformato in una passione travolgente, tale da portarli ad avere un rapporto intimo in spiaggia, davanti alle telecamere. Immancabile il commento a tutta questa situazione da parte di Nicole Mazzocato, ex di Fabio.

Le parole di Nicole sul sesso in spiaggia tra Fabio e Violeta

Il video di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan che consumano un rapporto sessuale in spiaggia davanti alle telecamere sta facendo il giro del web. La notizia è arrivata anche a Nicole Mazzocato, che con Fabio è stata 4 anni. La ragazza ha commentato con una storia su Instagram l’accaduto: “Non tollero che la gente si umili e faccia scandalo per far parlare di sé”, ha scritto Nicole, che ha chiesto anche ai suoi followers di non farle più domande sulla sua relazione passata, ma soprattutto di non accostarla più a Fabio, anche per rispetto al suo nuovo fidanzato. “Forse sarò antipatica, ma ho anima e pudore”, ha aggiunto Nicole, che ha chiuso il suo discorso dicendo di non voler mai più parlare di questa vicenda.

Nicole e Fabio, le parole di lui sulla loro relazione

Il commento di Nicole al rapporto intimo davanti alle telecamere di Fabio Colloricchio e Violeta, arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di lui sulla relazione con Nicole. Parlando con gli altri naufraghi della trasmissione ‘Supervivientes’, Fabio aveva definito la storia con Nicole “un inferno”. Parole forti, che avevano molto stupito la sua ex, che invece ha detto che i loro rapporti sono ottimi e che si sono lasciati senza rancore. Ora, però, visti gli ultimi avvenimenti, anche Nicole sembra non voler mai più sentire nominare Fabio e della loro ormai chiusa storia d’amore.

