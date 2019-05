Oroscopo mercoledì 29 maggio: le previsioni segno per segno.

Siamo a metà settimana e le previsioni per questo mercoledì 29 maggio sembrano essere positive per tutti: la Luna è presente in quasi tutti i segni e ci sono ottime notizie per quanto riguarda l’amore ed il lavoro. Settimana in ripresa per alcuni come Toro e Leone. Siete curiosi di sapere cosa prevedono gli astri per il vostro segno? Leggete di seguito l’Oroscopo di oggi.

Oroscopo mercoledì 29 maggio: Toro e Leone in ripresa, buone previsioni per tutti i segni

ARIETE – La Luna vi regala benefici nella profondità intellettuale e nella capacità di soccorrere il prossimo. Inoltre vi regala un’armonia familiare che vi rende generosi e pacifici. Ottima condizione fisica: hai un fascino alle stelle. Concedetevi una serata all’insegna dell’amore. Sul lavoro fatevi rispettare con una battuta che metterà al suo posto un collega arrogante.

TORO – Giornata più leggera rispetto a quelle passate: con la Luna ed il Sole nel segno avete equilibrio tra emotività e sensibilità. Raggiungere le due metà della mela in questo giorno sembra facile. In amore date voce a vostre antiche emozioni e ricordi: Nettuno vi fa riavvicinare ad un vecchio amore. Nel lavoro non fate polemiche: cercate di resistere a situazioni scomode.

GEMELLI – Giove nel vostro segno vi rende instabili nelle decisioni: in famiglia siate attenti ad aiutare chi ha bisogno di voi. Buona forma fisica ma non esagerate con eccessi gastronomici. In amore siate delicati e comprensibili con il partner se ha una problematica familiare: siate presenti e date consigli. Nei prossimi giorni si risolverà un intoppo nell’ambiente lavorativo.

CANCRO – Cercate il vostro benessere: Venere, vostra madrina, vi illumina il giorno promettendo di fare scelte lungimiranti. In amore date maggiore valore al vostro partner, nel lavoro siete appoggiati dall’intuizione e dall’altruismo: Urano vi sostiene nelle vostre azioni.

LEONE – Preparatevi ad avere opportunità impensate che vi daranno una marcia in più: Luna nel segno vi rende euforici. Se avete il cuore solitario, Marte vi fornisce incontri giusti: frequentate associazioni ricreative o che abbiano scopi filantropici, avrete più probabilità di trovare la persona giusta. Nel lavoro spetta a voi dare una sterzata: Mercurio vi fornirà strumenti morali e materiali che vi condurranno verso la scelta migliore.

VERGINE – Venere vi rende gioviali, espansivi e con voglia di socializzare. In amore, la primavera vi spinge ad osare e a puntare in alto: Urano è stimolante. La vostra bontà d’animo vi fa aiutare chi nel lavoro si trova in difficoltà.

BILANCIA – Siete splendenti di fascino e date sfogo alla simpatia che dimora in voi: avete il bisogno di farvi valere con determinazione e forza di volontà. Gli astri vi consigliano di fare attenzione a non esagerare: Saturno vi darà un pizzico di rigore. In amore Giove è dalla vostra parte e vi rende scoppiettanti le relazioni. Possibili ritorni di fiamma o ripensamenti. Nel lavoro prendete in mano questioni complicate.

SCORPIONE – Marte vi manda buoni influssi dal segno amico del Cancro: guardate oltre le strade battute con fiducia. Buona forma fisica anche se Venere vi consiglia di controllare la salute gastrointestinale. In amore avete bisogno di coinvolgimento: attenzione a non alimentarvi solo di poesia e cercate di rendere stabile un rapporto. Nel lavoro concludete un affare.

SAGITTARIO – Inizio giornata faticoso ma nulla di grave: in amore godete di slanci passionali e benefici che rendono viva la vostra relazione. Nel lavoro siate concentrati: gli astri vi consigliano di essere prudenti. Non vi immergete in discussioni ideologiche o politiche.

CAPRICORNO – Nuovo giorno di maggio sereno: buona la forma fisica. In amore Plutone è nel vostro segno e vi rende attraenti e sensuali. C’è chi aspetta un vostro cenno per fare il primo passo e stupirvi: se siete in coppia andate a cena fuori per godervi la vostra metà. Nel lavoro siate calmi: proveranno a mettervi alla prova.

ACQUARIO – Cielo vi regala carica e vitalità: siete espansivi e generosi con il prossimo. La forma fisica si presenta in uno stato di grazia. In amore avete la Luna nel segno che vi stimola e riempie di valore la vostra storia. Date il meglio di ciò che potete nell’ambiente lavorativo.

PESCI – Cielo armonioso con Giove che vi provoca: siate più presenti in famiglia. In amore avete avuto un flirt che vi ha rigenerato: mettete da parte antichi sentimentalismi ed affacciatevi verso un amore contraccambiato. Nel lavoro potete compiere un bell’investimento: Plutone vi consiglierà la scelta giusta.

