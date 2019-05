Pamela Prati è Mark Caltagirone: tutto clamorosamente finto, la versione dei fatti raccontata da Pamela Pericciolo

Il caso Pamela Prati si arricchisce di un nuovo, clamoroso, capitolo. Sì, perché a parlare stavolta è Pamela Pericciolo, manager dell’ex showgirl. E’ tutto quasi surreale. Un caso mediatico che spesso sfocia nel mistero. Un’incognita infinita. Dubbi su perplessità che si sommano ad altre perplessità ed altri dubbi. Insomma, Pamela Prati ha scatenato una vera e propria bufera mediatica dalla quale sarà difficile uscire. Anche in seguito a quella che si pone come terza versione dei fatti fornita dalla Pericciolo: “Pamela Prati e Mark Caltagirone sono la stessa persona”. Parlare di barzelletta, come fece Silvia Toffanin illo tempore, ci sembra a questo punto finanche riduttivo.

La versione di Pamela Pericciolo su Pamela Prati ed Eliana Michelazzo

“Tutte abbiamo delle responsabilità in questa storia”, spiega la Pericciolo in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano. “Adesso, le password dell’account di Mark Caltagirone ce le ha la Prati”, continua, lasciando un senso di stupore misto ad incredulità tra i lettori. E dunque, se Mark Caltagirone non esiste, e Pamela Prati ha le password del suo account… Pamela Prati è Mark Caltagirone?

Si parlava di un funzionario dell’antimafia, di una persona che non voleva farsi conoscere. Di un enorme scherzo, di un fatto surreale, fondato su una storia che di vero, forse, non ha proprio nulla. Sta di fatto che, adesso, il caso finirà a Chi l’ha visto. I legali di Pamela Prati stanno provvedendo ad agire secondo i termini della legge. E questa storia sembra non avere fine. Intanto, però, Pamela Prati, Eliana Michelazzo e chiunque orbiti intorno alla vicenda continuano ad essere ospitati in televisione… pagati.

La storia dei bambini in affido

“Abbiamo preso due splendidi bambini in affido e vogliamo goderci la nostra famiglia”: parole di Pamela Prati in una delle tante trasmissioni televisive in cui è stata ospite. Insomma, se di mezzo ci finiscono anche i bambini, Pamela Prati non avrebbe potuto mentire. Questo, più o meno, era il pensiero di tutti. E invece, proprio nelle ultime ore, sono spuntate delle dichiarazioni shock della madre vera dei bambini di cui parla Pamela che ribaltano tutto, ancora una volta.

