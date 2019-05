Pamela Prati, reduce dall’infinita vicenda del matrimonio fantasma con il fantomatico Mark Caltagirone, manda un messaggio ai fan: “Ho bisogno di voi”.

Non accenna minimamente a chiudersi l’infinito caso Pamela Prati. Dopo la confessione fiume a Verissimo, in cui la Prati ha ammesso l’inesistenza di Mark Caltagirone definendosi vittima di un sistema creato ad hoc dalle sue manager per raggirarla, sono arrivate anche le parole di Pamela Perricciolo, una delle ex agenti della showgirl, che ha completamente ribaltato la situazione, dichiarando che la Prati fosse esattamente a conoscenza di tutta la verità e che anzi fosse lei stessa a gestire i profili social del finto fidanzato. Oggi la showgirl ha voluto usare Instagram per mandare una richiesta d’aiuto ai suoi fan in questo momento per lei così difficile.

La richiesta di Pamela Prati ai suoi fan su Instagram

In questo momento a dir poco difficile per Pamela Prati, che nelle ultime apparizioni televisive è apparsa sempre più magra e stanca, tante sono le persone che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla showgirl, perché credono alla sua versione dei fatti e hanno scelto di continuare a sostenerla. Nelle sue ultime stories di Instagram, Pamela ha pubblicato alcuni dei messaggi più belli ricevuti dai suoi follower, messaggi nei quali la gente dichiara tutto l’affetto e la stima nei suoi confronti, parole di sostegno e di vicinanza alla propria beniamina della TV. Dopo la carrellata di screenshot, le parole della Prati, che ha ringraziato di cuore tutti, aggiungendo: “Ho bisogno di affetto e comprensione in questo momento drammatico”.

Un momento davvero difficile e drammatico per Pamela Prati, che continua a stare al centro dell’attenzione mediatica anche per l’indiscrezione secondo cui sarà ospite di Federica Sciarelli a ‘Chi L’ha Visto?’, per parlare con la conduttrice del problema delle truffe online. Non resta che vedere con quanti altri capitoli ancora si evolverà questa incredibile storia, e se si arriverà mai ad una verità definitiva.

