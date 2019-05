Oggi, martedì 28 Maggio, andrà in onda la puntata di The Voice 2019 dedicate alle famose Battle. Scopriamo ogni singola sfida e i concorrenti restanti.

Ci siamo! Questa sera, martedì 28 Maggio, è andata in onda la sesta puntata di The Voice 2019. Terminate le Blind Auditions e scelti i membri ufficiali di ogni singola squadra, l’appuntamento di questa sera si è concentrato principalmente sulle Battles. Di cosa parliamo? È una fase prevista dal gioco, in cui i quattro coach fanno ‘scontrare’ due membri della loro stessa squadra. In modo da sceglierne, poi, solo uno per ogni duello. Che, a sua volta poi, volerà alla fase successiva. Dedicata ai Knock out, ovvero alla semifinale. Ebbene. Cosa sarà accaduto, quindi, nella puntata di questa sera? Scopriamo tutto nel dettaglio. A partire da ogni singola sfida. Fino a terminare, poi, con l’elenco dei concorrenti restanti in gara.

The Voice 2019, le Battle: tutte le sfide di ogni team

Il primo team ad aprire la sesta puntata è quello di Gue Pequeno. La prima Battle, quindi, prevede la sfida tra Brenda Carolina Lawrence contro Federica Filannino. Sulle note di Million Dollar Bill di Whitney Houston, le due giovani cantanti salgono sul ring di The Voice. Un’esibizione davvero stupefacente, ma il rapper ha le idee chiare. A superare la prova è Brenda. La bella americana ha così la possibilità di passare allo step successivo, ovvero alla semifinale. La seconda Battle vede sfidarsi Josuè Previti e Ilenia Filippo. I due giovani talenti si sono esibiti sulle note di Shallow, singolo tratto dal film A star is born ed interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper. Tra i due, però, a convincere di gran lunga il coach è Ilenia. La terza ed ultima sfida, infine, vede duellare Francesco Da Vinci ed Hindaco. Sulle note di Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro, i due cantanti chiudono le Battle per il giovane rapper Pequeno. A superare l’ultimo duello è, però, Francesco.

Il secondo team a sfidarsi è quello di Gigi D’Alessio. La sua prima Battle prevede, quindi, la sfida tra Domenico Iervolino contro Andrea Settembre. I due giovani napoletani, sulle note di È sempre bello di Coez, danno origine ad una sfida davvero spettacolare. Entrambi sono stati fenomenali, ma Gigi D’Alessio ha dovuto, purtroppo, sceglierne solo uno. A passare alla semifinale è, perciò, Domenico. La seconda Battle, invece, vede duellare Sofia Tirindelli e Carmen Pierri. Le due ‘principessine’, così sono state chiamate da Gigi, si sono esibite sulle note di Hola di Marco Mengoni e Tom Walker. Al termine della loro esibizione, il coach ha le idee molto chiare. A passare ai Knock Out è Carmen. La terza ed ultima sfida per il team di Gigi è tra Eliza G ed Elisabetta Pia Ferrari. Sulle note di Volevo scriverti da tanto di Mina, a catturare l’attenzione emotiva e vocale del cantante è Eliza.

Il terzo team a ‘scontrarsi’ in questa puntata è quello di Elettra Lamborghini. La prima Battle ha visto scontrarsi due grandissime personalità. Parliamo, infatti, di Miriam Ayaba e Leslie. Le due giovani rapper si sono esibite sulle note di Run the world della formidabile Beyoncè. Al termine della performance, Elettra ha espresso la sua preferenza. Nonostante ci sia stata una standing ovation da parte del pubblico in studio, a passare direttamente ai Know Out è Miriam. Nella seconda sfida, invece, si sono sfidati apertamente Andrea Berté e Trisss. Sulle note di 7 years di Lukas Graham, l’esibizione è davvero strabiliante. Tuttavia, a conquistare il posto nella semifinale è Andrea. La terza ed ultima sfida, infine, vede scontrarsi Greta Giordano e Tahnee Rodriguez. Sulle note di Woman like me un featuring di Little Mix e Nicki Minaj, a conquistare Elettra è Greta. La giovane casertana, quindi, volta in semifinale.

Il quarto ed ultimo team di queste Battle è quello di Morgan. La prima sfida vede duellare Matteo Camellini e Noemi Mattei. Sulle note di Blood of even di Peter Gabriel, i due giovani cantanti hanno regalato un’esibizione davvero tenera, dolce e romantica. Tuttavia tra i due, Morgan ha dovuto compiere un’ardua scelta. A passare direttamente alla semifinale è Matteo. La seconda sfida, invece, vede salire sul palco Diablo e Viola. I due giovani concorrenti, definiti da Morgan i due ‘trapper’, si sono esibiti sulle note di Cosa succederà alla ragazza di Lucio Battisti. A passare alla semifinale, però, è Diablo. La terza ed ultima sfida, invece, vede duellare Erica Bazzeghini e Joe Elle. Dopo l’esibizione, sulle note di I want your sex di George Michael, a passare direttamente in semifinale è Erica.

Tutti i nomi dei concorrenti passati direttamente alla semifinale

Da come si può dedurre, quindi, è stata una sesta puntata di The Voice davvero incredibile e ricca di esibizioni davvero formidabili. Purtroppo, però, non tutti quelli esibiti questa sera hanno avuto la possibilità di passare il turno. Tuttavia, ecco di seguito tutti i talenti rimasti in gara:

L’appuntamento è per giovedì 30 Maggio con la semifinale di The Voice. Chi, quindi, andrà direttamente in finale? Lo scopriremo molto presto.