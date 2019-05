The Voice of Italy, si registra un duro screzio tra Gigi D’Alessio e Morgan per una scelta del cantautore napoletano: “Lasci a casa una mamma di cinque figli?”

The Voice of Italy, il programma su Rai Due condotto da Simona Ventura, è ormai entrato nel vivo. Siamo arrivati infatti alle battles, la parte del gioco in cui i partecipanti si sfidano in delle prove abbastanza particolari. Sì, perché per quanto possano essere in sfida, devono collaborare e preparare dei pezzi da proporre insieme al proprio leader. Leader che può essere Gigi D’Alessio, come Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Morgan. Sono loro infatti i 4 giudici che hanno scelto i propri ragazzi per formare il proprio team. E sempre loro quelli che hanno dovuto scegliere chi portare avanti e chi ‘fermare’ nelle sfide che abbiamo visto nella puntata di martedì, 29 maggio 2019.

Lo screzio tra Gigi D’Alessio e Morgan: cos’è successo

Si sfidavano Eliza G. ed Elisabetta Pia Ferrari per il team di Gigi D’Alessio. Entrambe mettono su una sorprendente esibizione e tutti restano senza parole. Tuttavia, l’arduo compito di scegliere tra una delle due ricade su Gigi D’Alessio. Come si fa? Come si sceglie la più brava tra due ragazze bravissime?

Gigi D’Alessio ha scelto Eliza G., una cantante già molto famosa in Sud America e che ha una carriera già ben avviata. Elisabetta Pia Ferrari, invece, di strada non ne ha fatta, nonostante il grande ed indiscutibile talento. Così, Morgan, infastidito dalla scelta di D’Alessio ha commentato: “Lasci a casa una mamma di 5 figli e mandi avanti una famosa?”, sì, perché per chi non lo sapesse, Elisabetta ha 29 anni e 5 figli da tirar su. Gigi D’Alessio ha risposto: “Questa potrebbe essere la sua ultima possibilità, si sta giocando una chance”. Simona Ventura è intervenuta prontamente per calmare le acque ed ha commentato, riferendosi alla ragazza eliminata: “Per una come te quando si chiude una porta si apre un portone”.

