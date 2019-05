Subito dopo la scelta di Uomini e Donne di Angela Nasti, il corteggiatore Luca si lascia andare a delle emozionanti parole. Scopriamole nel dettaglio.

Poco fa è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Giunti al giro di boa, i tre giovani tronisti, in questi giorni, saranno alle prese con le loro scelte. La prima ad aprire le ‘danze’ è stata Angela Nasti. Un percorso iniziato e finito, soprattutto, alla grande. La sua scelta Alessio Campoli le ha detto di ‘si’. E così, finalmente, i due ragazzi possono viversi tranquillamente la loro storia d’amore fuori dallo studio televisivo di Canale 5. Nulla da fare, invece, per Luca, l’altro corteggiatore della napoletana.

Per ulteriori news su Uomini e Donne, le scelte di ogni singolo tronista, le schede dei corteggiatori ed, infine, per non perderti alcuna informazione sul famoso dating show di Canale 5 –> clicca qui

Uomini e Donne, Angela Nasti sceglie Alessio: le prime parole di Luca

Nonostante ci fosse un grande interesse di Angela Nasti nei confronti di Luca, la bella napoletana ha preso la sua strada. Ha scelto, come dicevamo precedentemente, Alessio. “Io la mia strada l’ho scelta. E non sei tu”, dichiara la napoletana al giovane Daffré. Tuttavia, dopo le seguenti parole e dopo un’iniziale reazione, Luca ha abbandonato lo studio. Ma, una volta uscito dal programma, ha espresso le sue sensazioni ed emozioni. “Io sto bene perché ero pronto”, così esordisce Luca. Sembra, quindi, che il giovane fosse consapevole del forte trasporto che la tronista provava nei confronti del suo ‘rivale’. Naturalmente, però, un po’ di amarezza e di delusione c’è. E si vede chiaramente dai suoi occhi. Tuttavia, però, le parole di Luca esprimono a pieno la sua educazione e la sua maturità. “Le auguro tanta felicità”, conclude.