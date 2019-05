Uomini e Donne Over, Pamela Barretta si sfoga sul suo ex Stefano Torrese: “Sono delusa”. Ecco cosa ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Anche questa stagione di Uomini e Donne è giunta al termine. Tante coppie si sono formate ma, come sempre, per qualcuno non c’è stato il lieto fine. Qualcuno come Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono. I due erano felicemente usciti dal programma insieme, ma qualcosa è andato storto: alcuni messaggi mostrati a Pamela dalla dama Roberta Di Padua hanno scatenato il caos, dividendo la coppia. E proprio Pamela, intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, mostrando tutta la sua delusione. Scopriamo cosa ha detto.

Uomini e Donne Over, Pamela Barretta delusa da Stefano: “È completamente sparito”

Non è finita bene tra Stefano e Pamela del Trono Over di Uomini e Donne. Tra loro sembrava vero amore, ma è bastata una lite per interrompere la loro relazione. Se qualcuno infatti si stesse chiedendo se sono tornati insieme, la risposta è no! A farcelo capire, è stata proprio Pamela, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. La dama esterna tutta la sua delusione nei confronti del suo ex Stefano, colpevole di averle mancato di rispetto e di averle detto bugie. “I miei dubbi erano fondati”, dichiara la dama. Ebbene s, perché pare che in seguito alla lite a Uomini e Donne, Stefano sia praticamente sparito. Pamela ammette di sentire la sua mancanza, nonostante la delusione. Ma da parte del cavaliere del Trono Over non arriva alcun segnale: “È completamente sparito, non sta facendo nulla per riconquistarmi”. Insomma, di Stefano nessuna traccia. Ma sarà davvero finita qui per la coppia? Non ci resta che attendere le prossime news sulla turbolenta coppia di Uomini e Donne. Non l’unica, pare infatti che anche tra Ida e Riccardo ci siano delle novità. Come si dice, il Trono Over non smette mai di stupirci!