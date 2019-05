Chi è Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi.

L’anno scorso quando Il Gallo si era sentito male, Vasco Rossi e i suoi fan avevano vissuto momenti di vera tensione e paura. Ora sta meglio, ma lui, Il Gallo, Claudio Golinelli storico bassista di Vasco Rossi, pare che prenderà parte al Tour estivo 2019 che sta per cominciare a Milano e poi a Cagliari per poche, ma pazzesche, date. Ma chi è questo straordinario musicista che ha accompagnato Vasco per tutti questi anni e che i fan sperano di vedere sul palco almeno per una improvvisata?

Volete sapere tutto sulla scaletta di Vasco Rossi in concerto a San Siro a giugno?

Il Gallo, Claudio Golinelli: vita, bio e malattia del bassista di Vasco Rossi

Nato a Imola nel 1950, Claudio Golinelli detto il Gallo è bassista di Vasco Rossi e della storica Steve Rogers Band. La passione per la musica comincia quando ha solo otto anni e, da allora, non lo ha mai abbandonato. Tra il conservatorio e diverse esperienze live inizia a farsi conoscere: stringe amicizia con un giovanissimo Dodi Battaglia e poi il produttore Willy David gli chiede di formare una band per accompagnare Gianna Nannini in tour. Dal 1980 però nasce l’amicizia con Vasco Rossi e Il Gallo incide per lui il riff di Siamo Solo Noi. Dal 1984 poi entra ufficiamente nella Steve Rogers Band, il gruppo di supporto a Vasco in tour che, negli anni, ha anche pubblicato alcuni dischi come gruppo “solista” per così dire. La band decide persino di separarsi da Vasco, anche se Il Gallo non vorrebbe. Dopo un’esperienza lontani alla fine Golinelli torna nel 1991 a suonare in pianta stabile con Vasco Rossi. Intanto però Il Gallo è diventato un bassista famoso e collabora anche con Paola turci, Tazenda, Eugenio Finardi, Alberto Fortis, accompagna Adriano Celentano in tour, Franco Battiato.

Malattia Claudio Golinelli, cosa sapere sul tumore

Claudio Golinelli nel 2008 combatte con un tumore al fegato, ma nel 2009 torna più forte che prima e continua la sua collaborazione con Vasco Rossi nell’album Vivere o Niente. Però la salute gli gioca un altro brutto scherzo e dopo aver suonato al Modena Park 2017, l’anno dopo sul palco durante le prove per il Vasco Non Stop 2018, si sente male e per questo motivo salta quasi tutto il tour.

Per sapere tutto su Vasco Rossi, il suo tour 2019 e i biglietti –> clicca qui

(Fonte Immagini Wikipedia)