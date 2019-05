Chi è Violeta Mangrinan: età e vita privata della nuova fiamma di Fabio Colloricchio.

Colpi di scena non finiscono mai: Fabio Colloricchio sta partecipando ad un reality spagnolo, Supervivientes. Pare che l’ex tronista, dopo la storia finita con Nicole Mazzocato, abbia ritrovato l’amore proprio nel programma a cui ha preso parte. La fortunata è Violeta Mangrinan e, questa notte, hanno avuto un rapporto intimo in spiaggia, dimenticando di essere ripresi dalle telecamere. Ma chi è la giovane star spagnola di cui si è invaghito l’ex tronista di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme.

Violeta Mangrinan è una delle concorrenti del reality show Supervivientes e sta vivendo questa esperienza insieme a Fabio Colloricchio, l’ex fidanzato di Nicole Mazzocato. I due sembrano essersi legati particolarmente: questa notte hanno anche avuto un rapporto intimo in spiaggia avanti le telecamere.

Lei ha 24 anni ed è nata a Castellon, in Spagna e vive a Valencia. Anche la giovane ha partecipato nel 2018 alla versione spagnola di Uomini e Donne, che prende il nome di Mujer y Hombre e nel programma scelse Julen, suo fidanzato. La relazione tra Fabio e Violeta, visibile a tutti, ha portato il fidanzato di lei a lasciarla in diretta. La giovane ha uno studio di “Amministrazione e finanza” e prima di questo ha lavorato in un negozio di abbigliamento. Ha studiato “Oral Hygiene Technician”. La spagnola ha anche gestito un canale su MtMad, canale video di Mediaset Spagna, chiamato Ultravioleta, nel quale parlava di viaggi, bellezza e raccontava dettagli sulla sua storia d’amore.

