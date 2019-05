Anticipazioni Semifinale The Voice of Italy: doppia manche e doppia eliminazione.

Stasera in tv, giovedì 30 maggio 2019 andrà in onda su Rai Due la semifinale di “The Voice of Italy“, il talent show condotto da Simona Ventura. Anche in questa puntata ci saranno tantissime sorprese e la curiosità su chi sarà il vincitore cresce sempre di più: i quattro giudici, Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno, dovranno selezionare i talenti da portare in finale. Hanno selezionato al buio 14 artisti per squadra ed ora è arrivato il momento di dimezzare i propri team. Scopriamo le anticipazioni, ecco cosa succederà stasera.

Questa sera, 30 maggio 2019, andrà in onda su Rai Due la semifinale di The Voice of Italy: pronti per i Knock Out? La puntata di questa sera vedrà tre concorrenti di ogni team scontrarsi, cantando brani differenti tra loro. Le prove in questa puntata saranno due: dopo la prima esibizione, i giudici sceglieranno due dei tre talenti della propria squadra. Nel secondo ed ultimo round i concorrenti si contenderanno i quattro posti disponibili per accedere direttamente alla finale, in programma il 4 giugno 2019.

Siete curiosi di conoscere i quattro finalisti? Bhe allora non potete perdervi la puntata di stasera!

I semifinalisti sono dodici e ve li ricordiamo: del team di Guè Pequeno ci sono Brenda Carolina Lawrence, Ilenia Filippo e Francesco Sorrentino. Nel team di Gigi D’Alessio gli artisti in gara sono Domenico Iervolino, Carmen Pierri ed Elisa Ghiotto. Con Elettra ci sono Miriam Di Criscio, Andrea Bertè e Greta Giordano. Del team Morgan sono in semifinale Matteo Camellini, Dominique Chillè Diouf e Erica Bazzeghini.

