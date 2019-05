Dopo la puntata di Live, Selvaggia Lucarelli lancia una dura stoccata a Barbara D’Urso: ecco cosa ha scritto la giornalista su Twitter.

Ieri sera, mercoledì 29 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Il decimo appuntamento dello show di successo di Canale 5 è stato, per la maggior parte, dedicato nuovamente al ‘caso’ Pamela Prati. Oltre a far emergere la verità sui figli in affido. Ed, in particolare, su Sebastian Caltagirone. Barbara D’Urso ha ospitato nel suo studio Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati, durante il momento delle cinque sfere, ha risposto alle accuse di Pamela Perricciolo. Svelando, tra l’altro, nuovi retroscena. Ebbene. È proprio in uno di questi momenti che prende parole Vladimir Luxuria. La quale, riferendosi ad un pezzo di intervista di Donna Pamela, fa una chiara domanda ad Eliana.

Barbara D’Urso, Selvaggia Lucarelli l’attacca su Twitter: parole dure

“Eri certa di entrare al Grande Fratello?”, chiede Vladimir ad Eliana facendo riferimento alla richiesta dell’ex corteggiatrice subito dopo la confessione della sua verità. Ma non solo. Nell’intervista di Pamela Perricciolo per Il Fatto Quotidiano, l’ex agente di Pamela Prati ha rivelato che Eliana era sicura di entrare nella casa del Gf. E che, a causa del rifiuto da parte di Mediaset, è stata presa come sostituta Vladimir. Ebbene. È proprio a questo punto che interviene Barbara. La quale, visibilmente concitata ed agitata, risponde a queste ‘accuse’. “Io non leggo il giornale cartaceo. Ma è una cattiveria alla quale io non rispondo”, dichiara la napoletana. Inevitabile, quindi, la risposta di Selvaggia Lucarelli(dal momento che è stata lei la giornalista ad aver intervistato Donna Pamela). E così, poche ore fa, la giornalista ha pubblicato su Twitter una dura stoccata alla D’Urso.

Insomma, da come si può vedere le parole di Selvaggia sono davvero dure nei confronti di Barbara D’Urso. Come reagirà la napoletana?