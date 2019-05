Belen Rodriguez senza freni: sul balcone di casa senza vestiti. Forse dimentica di essere ‘all’aperto’, ma immaginate i vicini… non si lamenteranno mica?

Belen Rodriguez è sempre sulla cresta dell’onda. Soprattutto da quando si è riappacificata con Stefano De Martino, i suoi fan sono sempre più innamorati persi di lei. La bella argentina fa girare la testa proprio a tutti. Così, irresistibile, spesso anche senza trucco nelle sue foto, mostra sempre una naturalezza disarmante. La stessa naturalezza con cui nelle ultime storie Instagram si toglie la maglia ed esce sul balcone. Lo si vede chiaramente: si specchia nelle vetrate degli infissi e si riprende con lo smartphone. Alle sue spalle c’è il verde degli alberi che la circondano.

Belen Rodriguez senza freni: le storie Instagram fanno impazzire tutti

In realtà, non sono solo le storie a mandare tutti in delirio. Anche il newsfeed è sempre ricco di contenuti in cui i followers si perderebbero per ore ed ore. Questa volta, Belen Rodriguez è uscita in terrazza coperta solo da un reggiseno, senza maglia. Immaginate i vicini di casa? Beh, di sicuro non avrebbero di cui lamentarsi.

Da quando è tornata con Stefano, Belen sembra sempre più serena e rilassata. Adesso si gode dei bellissimi momenti con la sua famiglia al completo. Una famiglia composta da suo marito e suo figlio. E’ anche tornata la fede sul dito: una fede che non vedevamo da tempo.

Belen si risposa con Stefano?

E’ il settimanale Spy ad anticipare qualcosa su quello che potrebbe essere il matrimonio più atteso dell’anno 2019. O 2020, forse. Belen e Stefano potrebbero risposarsi e ci sono già alcune previsioni sulla location. Tra le più quotate ci sono le Isole Baleari, dove hanno trascorso delle magnifiche vacanze nell’ultimo periodo, oppure Napoli. Sì, Napoli, la città natale di Stefano De Martino. Probabilmente, la famiglia del ballerino vorrebbe poter festeggiare nella propria città il ricongiungimento della coppia.