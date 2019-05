Belen e Stefano sono una delle coppie dei social più amate: dopo il ritorno, arriva il loro primo shooting insieme che lascia tutti senza fiato.

In questo 2019 è successo a più di una coppia famosa di ritrovare l’amore dopo svariato tempo passato da separati, anche se di mezzo ci sia un bambino. E’ il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che dalla scorsa Pasqua hanno annunciato a tutti i loro fan di essere tornati finalmente insieme. I due, sposati e poi separati, hanno vissuto questi anni in lontananza, nonostante ci fosse il piccolo Santiago ad unirli seppur virtualmente. Da pochi mesi però la passione tra i due è scoppiata nuovamente, con il conduttore e ballerino e la showgirl che hanno approfittato di un viaggio in Marocco per le vacanze pasquali per riunirsi ufficialmente ed annunciare a tutti il loro nuovo amore. Nelle settimane successive i due hanno deliziato i loro fan con numerose foto e Instagram Stories che li vedevano protagonisti di appassionati baci ed effusioni di ogni tipo. In queste ore i due hanno pubblicato sempre sui social e su Instagram il loro primo shooting fotografico insieme da quando sono di nuovo innamorati e fidanzati.

Belen e Stefano, primo shooting mozzafiato: Jeremias li prende in giro

Sui propri profili social i due hanno mostrato giusto un antipasto di quello che sarà poi lo shooting completo, facendo salire ancora una volta la passione nello studio fotografico che li ha visti protagonisti. A corredo di alcune immagini postate su Instagram, è sbucato anche un commento di Jeremias Rodriguez, fratello della bella e sensuale modella e show girl argentina. Jeremias ha simpaticamente commentato un’immagine che vede Belen in braccio a Stefano, con il conduttore e ballerino napoletano seduto su uno sgabello con gli occhi chiusi. Jeremias ha così scritto il suo commento per prendere in giro Stefano: “Quando ti sto in braccio io, gli occhi li tieni sempre aperti, però…”. A cui è subito e prontamente arrivata la risposta di Stefano, che gli ha ironicamente scritto: “Chiaro, tu sei un’altra cosa”.