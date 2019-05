Dopo la puntata di ieri sera di Live e le dichiarazioni di Eliana Michelazzo, arriva il comunicato ufficiale di Verissimo riguardo al caso Pamela Prati.

A distanza di giorni continua il caso di Pamela Prati. Un argomento che, ormai, interessa tutti. Ma che, come detto più volte anche da Barbara D’Urso, non riguarda solo il gossip. Ma tanto altro ancora. Stando alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo a Live della settimana scorsa e di Pamela Prati a Verissimo, si tratterebbe di una vera e propria truffa. Organizzata, da ciò che dicono entrambe, da Pamela Perricciolo. Certo, la verità non è ancora uscita fuori. Soprattutto dopo le dichiarazioni di Donna Pamela per Il Fatto Quotidiano. Ecco. È proprio per questo motivo che, ieri sera, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché proprietaria dell’agenzia a cui era iscritta l’ex showgirl, è stata ospite di Barbara D’Urso.

Per ulteriori news sul caso Pamela Prati, le successive dichiarazioni ed, infine, per essere aggiornati su tutti i colpi di scena –> clicca qui

Caso Prati, arriva il comunicato di Verissimo dopo le parole di Eliana

La puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso è stata davvero imperdibile ed incredibile. Non solo si è fatta luce sulla questione dei figli in affido. Ed, in particolare, sul finto Sebastian Caltagirone. Ma Eliana Michelazzo, sottopostasi alle cinque sfere, ha risposto alle accuse di Pamela Perriciolo. Ed ha svelato dei nuovi retroscena. In particolare riguardo all’accordo di riservatezza. Nella sua intervista per il Fatto Quotidiano, Donna Pamela ha, appunto, confessato di aver firmato, insieme alla Prati e alla Michelazzo, un accordo in cui le obbliga a non raccontare la verità. Stando a quanto risponde l’ex corteggiatrice, invece, questo contratto sarebbe stato firmato solo in merito all’esclusiva di Verissimo con Pamela Prati. A distanza di poche ore dalla dichiarazione della Michelazzo, però, giunge la smentita del programma del sabato pomeriggio. Sulle pagine social ufficiali dello show di Silvia Toffanin, infatti, si comunica ufficialmente che l’esclusiva del programma era circoscritto solo con le immagini del matrimonio con Marco Caltagirone. E null’altro.