Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stato Denis Dosio, ma chi è esattamente il sexy influencer? Scopriamo tutto nel dettaglio.

È ormai l’idolo del momento. Denis Dosio è uno dei personaggi pubblici più amati attualmente. Grazie alla sua carriera da youtuber, il giovane ha riscosso sin da subito un notevole successo. Merito, ovviamente, della sua bellezza. Nonostante, infatti, Denis sia ancora molto giovane, vanta senza alcun dubbio una bellezza davvero smisurata. Non a caso, infatti, è l’idolo di moltissime ragazzine. Ebbene. Conoscete proprio tutto di Denis? Beh, questo è l’articolo adatto per voi. Ecco una breve scheda in cui passiamo in rassegna ogni minimo particolare del giovane influencer. A partire dalla sua età, biografia, vita privata ed, infine, il suo canale Instagram.

Per ulteriori news su Denis Dosio ed, infine, per non perderti alcuna notizia su tutti i Vip del momento –> clicca qui

Chi è Denis Dosio: tutto sul sexy influencer acclamato dalle ragazzine

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stato ospitato Denis Dosio. Consapevole del suo successo, Barbara D’Urso ha voluto invitare nel suo studio televisivo l’idolo di tantissime ragazzine. Ma chi è esattamente il giovane Dosio? Denis è nato nel 2001. E, nonostante abbia rivelato di avere origini italo-brasiliane, il giovane è nato a Forlì. Dove tuttora vive. E frequenta l’ultimo anno di Ragioneria. Denis ha moltissime passioni. Ovviamente, ama trascorrere il suo tempo libero con gli amici di sempre. E non solo. Prima ancora di approdare su Instagram, il giovane toscano ha aperto un canale Youtube. Su cui pubblicava numerosi video, in cui parlava della sua vita quotidiana. E di tanto altro ancora. Ma è su Instagram, per l’appunto, che il successo è stato immediato. Occhi chiari, capelli biondi a ‘spazzolino’ e fisico scolpito, sono gli ingredienti principali per il suo biglietto di presentazione. Nonostante, però, il suo profilo Instagram sia davvero molto seguito, si sa davvero ben poco della sua vita privata. Non si sa se, infatti, attualmente sia fidanzato o meno. Piuttosto, però, sappiamo per certo, perché è stato Denis in prima persona a dichiararlo, che il giovane ha davvero sofferto per amore. Sembra, infatti, che sia stato tradito dalla sua fidanzata dell’epoca. Volete sapere altro di lui? Non vi resta che seguirlo su Instagram