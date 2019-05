Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram: prima le scuse, poi l’accusa contro Donna Pamela.

Nel corso dell’undicesima puntata di Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo era contro tutti. L’agente ha fornito la sua versione dei fatti sul caso Prati – Caltagirone cercando di replicare alle grave accuse ricevute. Eliana si è ritenuta vittima di Pamela Perricciolo, la donna accusata di essere l’ideatrice dei finti matrimoni e delle truffe. L’ex agente di Pamela Prati ieri sera, 29 maggio 2019, durante la diretta ha alzato particolarmente i toni e questa mattina ha deciso di sfogarsi e chiedere scusa tramite il suo profilo Instagram.

Eliana Michelazzo tramite il suo profilo Instagram si è sfogata dopo la puntata di Live Non è la D’Urso: l’ex agente di Pamela Prati, in studio contro tutti, ha alzato particolarmente i toni. Le sue parole:

“Ieri sera ho esagerato, chiedo scusa. Io mi conosco, quando mi giudicano mi viene d’istinto essere così maleducata ed aggressiva. So chi sono e non permetto a nessuno di giudicarmi perchè nessuno sa cosa sto passando e cosa ho passato. Ero manipolata psicologicamente, per me era una vergogna. Nessuno ci pensa che è stato un dolore. Come se io mi divertissi. Quante cose non sapete…mi scuso ancora. Meglio sola che mal accompagnata, l’ho capito adesso. La mia ex sorella è stata pessima, una vergogna”: Eliana si riferisce a Donna Pamela, artefice delle truffe.

Anche Eliana Michelazzo è stata vittima di Pericciolo: avrebbe avuto una storia con un certo Simone Coppi senza mai averlo visto.

