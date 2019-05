Eliana Michelazzo con Selvaggia Roma dopo la puntata di Live Non è la D’Urso, si sfiora il bacio in bocca: “Attenzione che sennò dicono…”

Per Eliana Michelazzo è stata una puntata abbastanza ‘impegnativa’ quella di ieri a Live Non è la D’Urso. Ha dovuto affrontare le cinque sfere, ovvero persone che avevano commenti negativi per lei. Ma non solo: ha dovuto ancora una volta spiegare come stanno le cose circa la vicenda Pamela Prati e stavolta allargando il discorso sui bambini. Bambini che, come raccontava la ex showgirl, erano stati presi in affidamento da lei e Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo su Instagram con Selvaggia Roma

“Ho detto troppe parolacce”, lo sfogo di Eliana Michelazzo dopo la serata trascorsa in diretta con Live Non è la D’Urso. Beh, sì, in effetti ne ha dette tante. Ha pianto, disperata, e si è lasciata andare a qualche parolaccia che forse era meglio evitare. Selvaggia Roma, tuttavia, adesso le sta accanto. Dopo aver preso le distanze dalla vicenda, adesso la vediamo di nuovo vicina ad Eliana. Si scambiano baci e coccole. Selvaggia la rincuora, le dà forza.

Ad un certo punto, finiscono quasi per baciarsi in bocca ed Eliana punge il pubblico: “Attenzione che qui possono dire che anche noi due…”. Facendo riferimento al fatto che in molti l’hanno ‘accusata’ di essere omosessuale e di avere una storia con Pamela Pericciolo.

Cosa è successo con il bambino ‘Sebastian’?

“Ho ancora i messaggi vocali”, spiega Eliana Michelazzo. “Mi parlava, mi chiamava zia”: continua. Insomma, è questo il rapporto ‘finto’ che si era creato tra l’agente di Pamela Prati ed il bambino, a cui è stato dato il nome ‘Sebastian’. Il bambino, come specificato ieri in diretta da Barbara D’Urso e l’avvocato della sua famiglia, sapeva di dover partecipare ad un film, una fiction. Doveva recitare una parte. E, addirittura, cosa che ha disgustato un po’ tutti in studio: doveva raccontare di avere un tumore alla gola e parlare con la voce rotta per questo motivo. Eliana si definisce ignara di tutto ciò. Estranea ai fatti. Soprattutto per quanto riguarda la storia del bambino, la donna spiega di essere stata convinta che conoscesse davvero Pamela Prati e che fosse stato preso in affido.

