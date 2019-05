La bella cantante Elodie si mostra in piscina con un costume davvero strettissimo: lo scatto è davvero bollente e c’è poco spazio per l’immaginazione.

È senza alcun dubbio uno dei più grandi talenti uscito dal famoso programma di Maria De Filippi. Elodie Di Patrizi, giovane cantante, ha partecipato nel 2016 ad Amici. E, nonostante si sia classificata seconda, ha riscosso sin da subito un notevole successo. Merito, ovviamente, della sua innata bravura. Ma, soprattutto, per la sua bellezza. Con un taglio di capelli corto, occhi da cerbiatta e labbra carnose, Elodie è senza alcun dubbio un sex symbol. E tra l’altro, non smette mai di metterlo in mostra. Soprattutto su Instagram. Sul famoso social network, infatti, la giovane cantante è davvero una celebrità a tutti gli effetti. E, d’altra parte, sfogliando la sua ‘fotogallery’ comprendiamo il motivo.

Elodie in piscina: il costume è strettissimo, lo scatto bollente fa il giro del web

Così come Diletta Leotta, sua fedele amica, anche Elodie Di Patrizi è in vacanza. Subito dopo la fine del talent Amici, la giovane cantante è partita per alcuni giorni in totale ed assoluto in vacanza. Da quanto mostrato dalle sue Instagram stories, Elodie è ad Ibiza. Ebbene. Proprio a tal proposito, poco fa la bella italo-francese ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato. La giovane, infatti, si immortala in una posa pazzesca. È a bordo piscina. Pronta, probabilmente, ad immergersi nelle fresche acqua per placare il suo caldo. Tuttavia, però, è impossibile non notare un dettaglio. Il fantastico bikini di color bianco indossato da Elodie le sta davvero alla perfezione. In particolare, ciò che subito balza agli occhi dei suoi più adorati ed affezionati fan è il pezzo di sopra del costume che evidenzia al massimo l’incredibile scollatura. Insomma, siamo certi che con questo scatto, Elodie ha fatto alzare la temperatura anche qui in Italia.