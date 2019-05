Emanuele Filiberto è di nuovo in sala operatoria: ha dovuto sottoporsi ad un’altra operazione chirurgica per un problema ‘che non vuole nominare’.

Emanuele Filiberto è stato operato di nuovo, ancora una volta. Si è sottoposto ad un’operazione chirurgica e nel post pubblicato su Facebook è parso anche abbastanza preoccupato. “Di nuovo quel problema di qualche anno fa, non voglio neanche nominarlo”, scrive. Beh, possiamo pensare si tratti del tumore che gli hanno operato già qualche tempo fa. Ma Emanuele Filiberto decide di comunicarlo ai suoi fan su Facebook senza farne il nome. “Tutto andrà bene”: è così che chiude il messaggio, fiducioso, ma non senza un po’ di apprensione.

Emanuele Filiberto di nuovo operato: “Tutto andrà bene”

E’ stato operato di nuovo, Emanuele Filiberto, e l’ha comunicato a tutti i suoi fan con un messaggio che lasciava trasparire un po’ di apprensione. “Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni… Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa… e che non voglio nominare.

Tutto andrà bene!

Ho il morale e sono fiducioso!

Vi abbraccio”.

“Tutto andrà bene”, scrive, e così è stato. Emanuele Filiberto è uscito dalla sala operatoria con buone notizie. Intorno a lui sua moglie e i suoi figli che gli hanno dato tutte le attenzione di cui ha bisogno e che merita: “Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi. Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene. Qualche giorno di riposo e poi avanti tutta”. Questo il suo messaggio una volta uscito da quella ‘situazione’.

Il tumore a cui è stato operato qualche anno fa

Si tratta di un tumore al setto nasale. Fu lui stesso a parlarne qualche anno fa quando si sottopose al primo intervento. E’ stato un periodo, questo, di continui controlli, analisi ed ecografie, tutto per capire se il male fosse sparito oppure no. Dopo la prima operazione, tuttavia, si riformò e fu costretto ad operarsi una seconda volta. Adesso, è tornato sotto i ferri. All’epoca, parlò di un problema piccolo e risolvibile se preso in tempo.