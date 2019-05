Vieni da me, Francesca Fialdini fa una rivelazione inedita sul fidanzato

A Vieni da me Francesca Fialdini ha rilasciato una rivelazione in diretta: a quanto pare la conduttrice ha trovato la sua metà.

Lo show condotto da Caterina Balivo continua a riscuotere un notevole successo. Sicuramente dovuto anche alla presenza di ospiti doc . Nella puntata trasmessa oggi, ha preso parte una nota conduttrice della stessa rete. Stiamo parlando di Francesca Fialdini, conduttrice de “La vita in diretta”, che ha chiarito ogni dubbio. Lo avevano anticipato i giornali qualche mese fa, ma adesso è stesso la protagonista a confermarlo. A Vieni da me, la Fialdini ha infatti confermato la notizia della sua presunta relazione. La conduttrice ha rivelato di essere innamorata pazza del suo compagno che per il momento rimane segreto. L’uomo in questione comunque sia non è conosciuto, non si tratterebbe infatti di un personaggio pubblico. Ma alla Fialdini poco importa, dato che con lui riesce ad essere tranquilla e felice. La conduttrice rivela anche di non aver mai perso la sua voglia di mettere su famiglia. Tuttavia per il momento cerca di andarci piano e dichiara che prima di tutto deve esserci la convivenza e poi magari in un futuro prossimo qualche bambino.

E’ stata una lunga e interessa intervista quella di Francesca Fialdini nella puntata odierna di Vieni da Me. La conduttrice non si è risparmiata e ha rilasciato diverse e importanti dichiarazioni. La Fialdini rivela infatti che ha un relazione ormai da diverso tempo ma era talmente riservata che nessuno ne era a conoscenza. Inoltre la loro è una relazione a distanza, poiché il suo lui abita lontano. Essendo una donna gelosa però ha affermato che questa distanza l’ha aiutata ad allenare la sua gelosia. Nonostante questo però dichiara che la convivenza è diventata ormai una bisogno necessario. La bella conduttrice ha infine definito la sua intenzione di voler avere una relazione seria, come le sue precedenti perché non ama rimanere in superficie.