Nuove anticipazioni sui giudici del noto talent canoro “X Factor 2019”: Dopo l’addio di Fedez, spunta il nome di Sfera Ebbasta e altri due noti.

Per molti programmi Tv di successo della televisione italiana, è giunto il momento di fare i conti con la progettazione delle loro prossime edizioni. E’ il caso anche di X Factor Italia, programma e talent show canoro che va in onda su Sky Uno. Al momento la produzione del programma di successo dell’emittente satellitare a pagamento è ancora in alto mare, con i lavori ancora in corso per la creazione della prossima edizione di uno dei programmi di maggior successo di Sky. Per X Factor Italia e la sua edizione del 2019, si prospetta una vera e propria rivoluzione, soprattutto in chiave giudici. A parte la certezza legata ad Alessandro Cattelan alla conduzione infatti, ci sarà un solo superstite tra i giudici della scorsa stagione. Si tratta di Mara Maionchi, che sarà alla guida della sua squadra anche quest’anno. Dicono addio quindi il veterano Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, le cui poltrone sono quindi ancora vacanti. Se fino a qualche settimana fa le quotazioni di Joe Bastianich ed Achille Lauro avevano preso il largo rispetto a quelle degli altri possibili giudici, adesso la loro candidatura sembra essere scemata. Così come quella di Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi, entrambi valutati come possibili giudici del programma.

Giudici X Factor, clamorosa rivelazione su Sfera Ebbasta e non solo

Al momento il nome più quotato per una delle poltrone di giudice di X Factor 2019 è quello di Sfera Ebbasta. Il trapper milanese di Cinisello Balsamo era stato ad un passo dalla poltrona di coach di The Voice of Italy, ma ora sembra davvero essere in pole position per quella di giudice di X Factor. Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Fatto”, Sfera avrebbe addirittura già firmato il suo contratto con Sky. Mancherebbero quindi all’appello altri due nomi. Al momento si fanno strada quelli di Samuel dei Subsonica e Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di X Factor. Non ci resta che aspettare dunque, visto che a breve tra l’altro inizieranno anche le audizioni per la prossima edizione del programma.