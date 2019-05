Per la scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha scelto di indossare un mini dress bianco con una scollatura irresistibile.

È una delle più affermate ed acclamate influencer del momento. Subito dopo il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è diventata a tutti gli effetti il personaggio pubblicato più amato da milioni di ragazzine e donne adulte. Tanto che attualmente, il suo canale Youtube e il suo profilo Instagram è senza alcun dubbio il più seguito ed amato. Dalla sua parte, Giulia vanta una bellezza e semplicità davvero unica. Nonostante la giovane età, infatti, la bella romana possiede una fascino davvero invidiabile.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni ed, infine, le sue più belle foto su Instagram –> clicca qui

Giulia De Lellis irresistibile per Uomini e Donna: la scollatura è mozzafiato

In occasione della scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha voluto essere presente in studio. Per poter assistere dal vivo al momento magico ed emozionante. Per un’occasione speciale è stato opportuno per la bella influencer romana indossare un abito adatto alla situazione. E così, con un mini abito bianco la giovane De Lellis fa ingresso in studio. Inutile commentare la sua smisurata bellezza. Nel corso degli anni è cambiata, certo. Ma una cosa è rimasta sempre la medesima: il suo sconfinato fascino. Tuttavia, però, prima ancora di poter entrare in scena, Giulia ha pubblicato delle stories su Instagram. In cui la ritraggono in compagnia dei protagonisti di questa puntata. E non solo. Con la classica inquadratura del telefono alta, la bella De Lellis mostra la sua scollatura mozzafiato. Peccato non poter leggere i commenti, ma siamo certi che sia stato un successo. Giulia, come d’altronde sempre, è davvero stupenda.