Il Grande Fratello Vip potrebbe cambiare conduzione: sì, perché sembra proprio che Ilary Blasi non sarà confermata.

Stando alle ultime voci che circolano sul web, pare che Mediaset abbia chiesto a Barbara D’Urso di condurre anche la prossima edizione del Grande Fratello visto il grande successo riscosso con quest’ultima.

Barbara D’Urso alla conduzione del Grande Fratello Vip

Non una bocciatura, attenzione, per Ilary Blasi, ma una promozione per Barbara D’Urso che si è rivelata l’asso nella manica della produzione con la conduzione del reality. Questo Grande Fratello, infatti, sta riscuotendo un successo enorme. A tal punto, tuttavia, bisognerà eliminare qualche impegno dall’agenda della D’Urso e, stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice potrebbe rinunciare a Domenica Live. Ovviamente, è tutto ancora da appurare, non ci sono notizie certe sulla vicenda.