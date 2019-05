Le parole di Klaudia dopo non essere stata scelta fanno piangere tutti in studio.

È appena andata in onda la scelta di Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne che alla fine del suo percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi ha scelto di uscire con Natalia Paragoni. Niente da fare quindi per la povera Klaudia diciottenne di origini polacche che fino all’ultimo ha dimostrato suo grande amore per il tronista del programma.

Qui scopri tutto sulla scelta di Andrea Zelletta: Chi ha scelto Andrea Zelletta tra Natalia e Klaudia in diretta

Le parole di Klaudia subito dopo non essere stata scelta da Andrea

Quando infatti andrea ha deciso di non sceglierla e glielo ha comunicato sulle famigerate poltroncine rosse, Klaudia ha avuto una reazione molto matura dichiarando di voler bene ad Andrea e di essere comunque legata a lui e che se giustamente il suo cuore non faceva il nome di Klaudia era giusto che lui scegliesse l’altra corteggiatrice e che augurava loro di essere felici insieme. Maria De Filippi ha fatto così notare alla giovane corteggiatrice Klaudia che sicuramente in questo momento starà malissimo ma che è comunque stato un momento importante di crescita per lei perché si chiudeva un corteggiamento, una storia fatta di baci, ma che era ben diversa da un convivenza di anni. Del resto la corteggiatrice ha dimostrato appunto di essere molto matura, nonostante i suoi 18 anni e la sua non scelta è stata particolarmente commovente, tanto che Gianni Sperti stesso ha sottolineato come questa sia stata la non scelta più bella ed emozionante a cui abbia mai partecipato. Tra le lacrime anche Tina Cipollari che ha spiegato di essersi affezionata tantissimo a Klaudia e di essere ovviamente dispiaciuta per il fatto che non è stata lei la scelta di Andrea. In ogni caso il tronista Zelletta sembra essere molto felice con la sua compagna Natalia e vedremo ora se la loro storia d’amore durerà oppure no. Ma intanto molti se lo domandano: sarà Klaudia la nuova tronista?

Per sapere tutto sui provini e i casting di Amici di Maria De Filippi–> clicca qui