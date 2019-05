Chi è Klaudia Poznanska, la possibile scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne.

Le scelte dei tronisti di Uomini e Donne sono ormai alle porte. Nelle giornata di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio si concluderanno i troni di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Le indiscrezioni su chi sceglierà chi sono ancora molte e poco chiare quindi è tempo di cercare di conoscere meglio i corteggiatori arrivati alla fine. Chi è allora Klaudia Poznańska la corteggiatrice di Andrea Zelletta arrivata fino alla scelta?

Klaudia Poznańska chi è la possibile scelta di Andrea Zelletta

Il tronista Andrea ha portato alla Villa Natalia Paragoni e Klaudia Poznańska, ma chi è la 19enne Klaudia che gli ha fatto perdere la testa al punto tale da andarla a rincorrere più volte fuori dal programma? Klaudia, originaria della Polonia, vive a Rieti. In famiglia ha solo la mamma a cui è legatissima e, come si è visto in alcune esterne, la situazione con il padre che non c’è non è stata propriamente risolta. Di lei sappiamo poi che è giovane, 19 anni, ma aveva una carriera ben affermata facendo la ballerina nei locali notturni. Mestiere che ha lasciato quando ha iniziato a corteggiare Andrea Zelletta per rispetto nei suoi riguardi nonostante lui non le avesse chiesto nulla. Klaudia aveva iniziato questo lavoro, che ad Andrea non piaceva particolarmente, da ragazza per aiutare la sua famiglia perché oltre all’assenza del padre, Klaudia e sua mamma hanno dovuto far fronte anche alla malattia della nonna.

Klaudia avrebbe così messo da parte il suo sogno di iscriversi all’Università per poter aiutare la sua famiglia. La Poznańska intanto è alla sua prima apparizione televisiva. L’arrivo a Uomini e Donne per la 19enne infatti è la prima esperienza in tv e, soprattutto all’inizio, si vedeva per via del suo essere impacciata e timida. Col passare del tempo Klaudia ha iniziato a farsi valere e a capire come si sta all’interno di Uomini e Donne conquistando il cuore di Andrea. Sarà lei la scelta di Andrea Zelletta?

