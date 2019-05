L’annuncio di lavoro di Lady Gaga che fa impazzire i fan: si cerca un addetto alle vendite per il suo store ufficiale a Las Vegas.

Lady Gaga è una icona di stile e di tendenza. Dopo aver conquistato il pubblico come cantante, ora la star ha emozionato il pubblico di tutto il mondo con il film A Star Is Born che le è valso anche il premio Oscar per la miglior canzone con Bradley Cooper. Ora però Lady Gaga sta cercando aiuto, anzi: sta cercando un addetto alle vendite! Già, perché la star ha aperto a Las Vegas il suo Haus of Gaga Store.

Lady Gaga: apre il suo offical store a Las Vegas e si cercano venditori

L’Haus of Gaga è il primo official Store di Lady Gaga che ha aperto il 30 maggio a Las Vegas. La star è così alla ricerca di un nuovo addetto alle vendite per completare il suo team che, ovviamente, andrà a lavorare al Park MGM. In quel giorno, oltre a celebrare l’apertura del negozio, si celebrerà anche il ritorno di Gaga in città che alloggerà all’Hotel Casinò MGM Grand Las Vegas. A dichiarare che la cantante sta cercando lavoro è stata proprio la cantante con il suo team che sull’app Little Monster, che tiene in contatto tutti i fan della star, nella sezione Careers, ossia quella dedicata alle offerte di lavoro, ha pubblicato l’annuncio. Nel post si leggeva che la MGM Resort International stava cercando un addetto alle vendite. I requisiti? Avere 21 anni, aver conseguito il diploma di liceo e avere almeno sei mesi di esperienza nel settore delle vendite. Ovviamente poi c’è bisogno della disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei festivi, come si poteva immaginare. I fan di Lady Gaga sono così impazziti di gioia e hanno iniziato a tempestare il sito di candidature a scatola chiusa. Già, perché non è chiaro cosa si venderà nello store della cantante anche se è facile ipotizzare che saranno oggetti e capi di abbigliamento ovviamente a tema Gaga. La cantante però ha anche spiegato che le piacerebbe fare come Rhianna e dare il via a una sua linea di make up quindi non è escluso che ci possano essere anche dei prodotti lancio nel mondo del beauty.

