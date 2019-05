Nella puntata di questa sera di Live continua il caso Pamela Prati: Eliana Michelazzo risponde alle accuse della Perricciolo e svela nuovi aneddoti.

Se ne parla, ormai, davvero da tantissimo tempo. E, nonostante le confessioni di ciascuna di loro, il caso Pamela Prati continua ancora. La settimana scorsa, infatti, nello studio di Live-Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo aveva confessato per prima la verità. Seguita, poi, da Pamela Prati a Verissimo. Ed, infine, soltanto pochi giorni fa, è arrivata la confessione di Pamela Perricciolo. Ed è proprio in merito all’intervista di Donna Pamela che Eliana ha deciso di rispondere in diretta da Barbara D’Urso alle accuse. E di svelare nuovi particolari retroscena.

Per ulteriori news su Live, il caso Pamela Prati, le ultime confessioni ed, infine, per restare aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade –> clicca qui

Live: Eliana risponde alle accuse della Perricciolo e racconta molto altro ancora

Eliana entra in studio visibilmente agitata. Dopo la confessione dell’avvocato del piccolo ‘Sebastian’, l’ex corteggiatrice è davvero infastidita. Tuttavia, però, la romana è davvero un fiume in piena. Oltre i continui attacchi nei confronti di Pamela Perricciolo, Eliana passa ad attaccare anche Pamela Prati. E non solo. In primis, infatti, la Michelazzo smentisce categoricamente ciò che ha affermato Donna Pamela in settimana. Ovvero che tutte e tre, in qualche modo, sono implicate nell’affare Marco Caltagirone. E sulla rivelazione di Dagospia? Subito dopo la puntata della settimana scorsa, infatti, il settimanale di Roberto D’Agostino aveva rivelato che le due ex agenti avevano una storia. Ecco. Proprio in merito a questo, Eliana ha la risposta pronta. Tra lei e Donna Pamela non c’è stato mai nulla di sentimentale. Se non un rapporto da ‘sorelle’, insomma. È vero che stavano sempre insieme in tutti questi anni, ma la storia della loro relazione è assolutamente finta. E, invece, per quanto riguarda il contratto di riservatezza? Stando a quanto riferito in diretta da Eliana, questo contratto esiste. Ma è esclusivamente legato al ‘Caso Pamela Prati’. Ma non è finita qui. Riccardo Signoretti presenta una foto davvero incredibile, riguardante Pamela Perricciolo. E la denuncia di Eliana per Donna Pamela.

I contenuti di questo ‘uno contro tutti’, insomma, sono stati davvero tantissimi. Da una parte c’è Eliana che, nonostante le numerose critiche, ha confermato saldamente la sua tesi. Dall’altra, invece, le tesi di Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Dov’è, quindi, la verità? Lo scopriremo.