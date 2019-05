Oroscopo di oggi del 30 maggio: troverai qui tutte le previsioni segno per segno. A partire dall’Ariete, per finire al Toro.

Ci prepariamo ad affrontare una nuova giornata con l’Oroscopo di oggi, 30 maggio 2019. Il mese è quasi giunto al termine, presto accoglieremo il mese di giugno che avrà nuove previsioni per ogni segno e, quindi, per tutti i nostri lettori. Amore, lavoro, salute… e la fortuna? Sì, anche quella è prevista nell’Oroscopo di oggi. Andiamo a vedere più nel dettaglio, segno per segno, come andrà la giornata.

Oroscopo Oggi 30 maggio: le previsioni segno per segno

Ariete: Venere si è posizionata in frequenza d’onda con la tua situazione finanziaria, in linea con un mistico Nettuno: è per questo che oggi puoi dare finalmente sfogo a qualche tuo desiderio represso. Puoi spendere qualche soldino per toglierti uno sfizio, grande o piccolo che sia. Hai lavorato sodo e te lo meriti.

Toro: C’è un simpatico Nettuno a rendere interessanti queste giornate. Anche Venere ti è vicina. Ti daranno la giusta motivazione per eliminare ogni diffidenza e lanciarti in nuove amicizie.

Gemelli: Hai un sogno nel cassetto ed è arrivato il momento di aprirlo. Sottoponilo all’attenzione di qualcuno che può darti una mano. Così, magari, potrai realizzarlo.

Cancro: La tua attenzione si sposterà sul diverso. Venere ti renderà curioso al punto da ascoltare le storie di chi, fino ad ora, non ha mai suscitato interesse in te. Potrebbe nascere una nuova amicizia.

Leone: Sei affascinante. Venere ti aiuterà a darti il giusto bagliore e splenderai di luce propria. Una luce che attirerà l’attenzione di persone interessanti nella sfera dell’amore, ma non solo. Potrebbe essere anche un tuo superiore.

Vergine: Basta far entrare il lavoro nelle tue faccende personali. Sono due sfere diverse e devi imparare, finalmente, a distinguerle.

Bilancia: E’ il momento di sentirti sempre più unito al tuo partner. C’è un allineamento tra Venere nel Toro sensuale e Nettuno mistico: aria di nuova intesa, anche fuori dalla camera da letto. Magari, potresti dare un’altra possibilità a chi ti ha deluso.

Scorpione: Sarà una notte rosa. Rossa, anzi, di passione. Per te è il momento di lasciarti trasportare dall’amore e il sentimento verso il tuo partner.

Sagittario: Metti ordine nella tua vita. Cerca di capire chi viene prima: tu o gli altri. Se hai bisogno di tempo, prenditelo. Non puoi pensare agli altri se prima non ti prendi cura di te stesso.

Capricorno: Fai attenzione a non spendere troppe energie per il lavoro. Se hai bisogno di una pausa, prenditela, ti servirà a ricaricarti e tornare più forte di prima.

Acquario: Hai un po’ di tempo a disposizione? Ridipingere casa non sarebbe una cattiva idea. I nuovi colori ti faranno sentire a tuo agio e avrai anche più voglia di invitare amici e passare del tempo con loro.

Pesci: Il lavoro e la famiglia sono due colonne portanti nella tua vita. Devi gestire meglio il tempo. Ti senti appagato se i superiori ti elogiano, ma allo stesso tempo non vuoi togliere tempo alla famiglia. Cerca di distribuire meglio l’attenzione.