La protagonista del gossip delle ultime settimane, Pamela Prati, è stata ieri ospite a Chi l’ha Visto: svelato il motivo della sua presenza silente.

Quella di ieri è stata una serata ricca di sorprese e soprattutto grandi ascolti. In particolare per il programma condotto dalla grande Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, che si classifica ai primi posti per lo share registrato. E come poteva non essere diversamente dato che tra gli ospiti della serata c’era, la ormai conosciutissima ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo? Ebbene si, la manager ha voluto ancora una volta partecipare alla trasmissione per poter sottolineare e difendere la sua posizione. Tuttavia, sempre nella stessa serata, anche la showgirl protagonista della vicenda del matrimonio “fantasma” era in tv. L’ex soubrette ha preso parte alla puntata di “Chi l’ha visto” di Rai 3 che ha dedicato la serata alle “truffe romantiche”. Nonostante la sua presenza però, molti utenti sui social si sono chiesti il perché dell’ospitata.

Per ulteriori news su Barbara D’Urso, il caso Pamela Prati ed, infine, per restare sempre aggiornati in tempo reale su tutti i Vip del momento: clicca qui

Pamela Prati, rivelato il motivo dell’ospitata a Chi l’ha visto

La domanda degli utenti web e spettatori tv, è nata dal momento che la showgirl per tutta la durata della puntata non ha detto una parola. E’ stata inquadrata diverse volte e in tante era commossa per le storie che si stavano raccontando. Racconti che prevedono la presenza di questi profili social falsi che ingannano molte donne e che certe volte richiedono anche aiuti economici. La risposta però è arrivata stesso dalla conduttrice che prima di chiudere la puntata ha specificato di voler ringraziare Pamela Prati per la sua presenza perché è servita a dare la giusta visibilità a queste storie tormentate. L’ospitata inizialmente era stata molto criticata tanto da dover smuovere il direttore del canale, Stefano Colletta, a rispondere alle critiche. Colletta ha quindi calmato gli animi rivelando che essendo una trasmissione di servizio pubblico, nessuno viene retribuito.