Il caso Pamela Prati si arricchisce di un nuovo capitolo: adesso, la vicenda sta per entrare nel vivo e spuntano dettagli veramente inquietanti su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Stando a quanto riferito da Irene Della Rocca, legale della Prati, a Storie Italiane nella puntata di giovedì 30 maggio 2019, sarebbero in circolazione dei video e delle immagini private della ex showgirl. Si parla di immagini che Pamela Prati avrebbe inviato a Mark Caltagirone.

Pamela Prati e le foto hard: potrebbero essercene in circolazione?

La conduttrice, Eleonora Daniele, domanda all’avvocato di Pamela Prati se potrebbe esserci il rischio di diffusione di contenuti come immagini e video hard della ex showgirl. L’avvocato Della Rocca ha risposto: “Potrebbero esserci queste foto, verrà accertato nelle opportune sedi. Il rischio c’è, anzi è già accertato che questo sia avvenuto in tante delle persone che sono state coinvolte. Questo è il modus operandi, non vedo perché dovrebbe essere esclusa la signora Prati”.

Insomma, a giudicare dalla risposta dell’avvocato, in tutta questa bufera, Pamela Prati rischia la diffusione di questi ipotetici video hard che avrebbe mandato a Mark Caltagirone. Lei stessa, in effetti, ha ammesso più volte della possibile esistenza di questo materiale. Lei, come Eliana Michelazzo. La vicenda si infittisce e diventa sempre meno un caso di gossip. Già, perché adesso più che mai si sfocia in inchiesta giornalistica. Inchiesta che ha portato avanti splendidamente la redazione di Barbara D’Urso fino ad ora. La conduttrice di Canale 5 ha sempre voluto vederci chiaro. Nella puntata del 29 maggio, per di più, ha perso le staffe proprio mentre parlava di Pamela Prati e di quello che le aveva detto sulla tutela dei bambini. Già, perché nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso si è parlato anche del coinvolgimento di un bambino a cui hanno dato il nome ‘Sebastian’, che sarebbe completamente estraneo ai fatti e che sapeva soltanto di dover partecipare ad una fiction come attore.

