La conduttrice Barbara D’Urso è rimasta scioccata per il suo ospite in studio: il giovane Denis Dosio, nuova star social, si è spogliato in diretta.

Barbara D’Urso continua a colpire. Dopo l’incredibile puntatone trasmesso ieri sera di “Live – Non è la D’Urso”, la bravissima conduttrice è tornata con il suo programma pomeridiano. La D’Urso inizialmente ha riassunto un pò le rivelazioni fatte dalla mamma naturale del finto figlio di Mark Caltagirone, prima di andare a presentare un ospite molto particolare. Stiamo parlando della star del web Denis Dosio. Il giovane 18 enne è diventato famoso per i suoi video esclusivi dove “vizia” i suoi follower, da lui chiamate le “fissatine”. Barbara ha da subito rivelato di non conoscere il giovane ma che gli è stato suggerito da alcuni video di “Trash Italiano”. Il ragazzo ha l’abitudine di spogliarsi davanti la telecamera del cellulare, talmente con disinvoltura, che la conduttrice vorrebbe aiutarlo a far parte della serie “The Lady” ideata da Lory Del Santo. Quest’ultima, presente anche lei in studio, ha sottolineato come il ragazzo sia pieno di doti, come anche la recitazione. Denis afferma a questo punto di saper anche fare altro e da questo momento inizia un vero e proprio show in diretta.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione dei personaggi più seguiti della TV e dei social network: clicca qui

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso scioccata: un ospite si spoglia live

La conduttrice Barbara D’Urso è alle strette. Il suo giovane ospite prende l’iniziativa e si spoglia davanti alla telecamera in diretta. La D’Urso rimane scioccata e chiede al ragazzo di calmarsi poiché non aveva ancora presentato nessuno degli opinionisti presenti in studio. Inoltre Barbara ironizza non capisce il gesto del 18enne fino a quando la redazione la delucida dicendo che lui è così: vizia le ragazze. A questo punto la conduttrice non sa che dire e afferma: “Ah quindi vizi anche me mettendoti in mutande?”. Alla risposta affermativa del giovane, la D’Urso ironizza e commenta l’accaduto con: “Questo sarà di sicuro un primo posto ai nuovi mostri di Striscia”.