Un puntata davvero accesa quella andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, in particolare per il battibecco che si è venuto a creare tra gli ospiti.

Barbara D’Urso è sempre più sulla cresta dell’onda. I programmi che conduce sono infatti sempre tra i primi in classifica per gli ascolti. Il motivo è dovuto sicuramente alla scelta studiata degli ospiti in studio. Ad esempio, nelle ultime settimane, la conduttrice ha dato spazio a diversi youtuber nel suo programma pomeridiano. In una delle puntate trasmesse abbiamo infatti visto la simpaticissima Follettina Creation che è riuscita a strappare un sorriso a tutti i telespettatori. Stavolta però, lo youtuber ospite della puntata era un po’ più irrequieto dell’ultima icona social. Stiamo parlando del giovane 18enne Denis Dosio, famosa star social, che attraverso video e foto piccanti “vizia” le sue follower, da lui denominate anche “fissatine”. Il giovane ha dichiarato di aver provato per vari anni di sfondare nel social, ma non è riuscito fin quando non ha puntato sulla sua bellezza. Tra gli ospiti presenti in studio, c’è anche l’opinionista Raffaello Tonon che con domande dirette fa nascere una questione.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione dei personaggi più seguiti della TV e dei social network: clicca qui

Pomeriggio Cinque, duro battibecco tra Raffaello Tonon e Denis Dosio

Tra le diverse domande poste dall’opinionista, l’ospite si sente in difficoltà per una. In suo aiuto arriva la conduttrice Barbara D’Urso che alla domanda “Reciti perché hai studiato o perché lo dici tu?”, da parte di Tonon, risponde che nella vita non serve sempre studiare per poter arrivare da qualche parte o per fare qualcosa in particolare. Nonostante questa dichiarazione, il giovane si sente “ferito” e di pronta risposta afferma: “Io non ho fatto niente ma sono qui come te”. Tra l’applauso dello studio e della stessa conduttrice però, l’opinionista sceglie di replicare affermando che potrà affermare queste parole soltanto dopo 15anni dal suo “esordio”. Ma la sua precisazione non finisce qui. Difatti Raffaello continua affermando che alla sua età era impegnato sui libri e ancora oggi legge ben 12 giornali al giorno.