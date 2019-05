Vita in Diretta, Rita Dalla Chiesa fa una gaffe imbarazzante: sgomento tra i conduttori e piovono le risate.

Rita Dalla Chiesa è una donna tutta d’un pezzo che, sicuramente, non le manda certo a dire. Riprova del suo carattere sono state le dichiarazioni avvenute oggi in diretta a La Vita in Diretta quando ha dichiarato “Vorrei una botta e via”. La giornalista, durante il programma avrebbe infatti dichiarato a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi qualcosa di speciale e assurdo sulla sua vita privata.

Rita Dalla Chiesa, Vita in Diretta: la gaffe lascia senza parole

Incalzata dai conduttori, Rita Dalla Chiesa ha risposto alla domanda se, per superare una delusione d’amore, la tecnica del “chiodo schiaccia chiodo”, possa essere utile. La risposta è stata piuttosto inaspettata e dichiara che forse “una botta e via” le sarebbe piaciuta o le avrebbe fatto comodo. Resasi conto della situazione, Rita Dalla Chiesa spiega che si è sbagliata, che doveva dire “notte” non “botta”, ma la notizia e la sua frase ha letteralmente fatto il giro del web in pochi istanti. Anche Ivan Zazzaroni è sgomento e ridendo dichiara a Rita Dalla Chiesa: “Io ti conoscevo come una donna seria”. La Dalla Chiesa ride e tutto il pubblico in studio non trattiene il sorriso, compreso l’altro conduttore Tiberio Timperi che cerca di giustificare Rita dicendo che tutti alla fine hanno le loro esigenze. È stato un momento molto divertente televisivamente parlando e anche se Rita Dalla Chiesa ha cercato più volte di spiegare che dopo la fine di una storia d’amore ogni tanto una storiella senza implicazioni sentimentali potrebbe essere la giusta chiave per smettere di soffrire. Ma ormai la gaffe è stata fatta ed è difficile tornare seri in studio e proseguire l’intervista senza lasciarsi andare a sorrisini e risate un po’ maliziose.

