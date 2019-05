Tragico incidente alla stazione Lepanto a Roma: una giovane donna senegalese è morta dopo essere rimasta incastrata sotto un treno.

Un bruttissimo incidente ha colpito stamane la linea A della metropolitana di Roma. Una giovane donna, di 33 anni e di origini senegalesi, è morta incastrata tra la banchina e le rotaie del treno arrivato nella stazione Lepanto.

Roma, stazione Lepanto: una donna muore in un tragico incidente

Come dicevamo, questa giovane donna è morta incastrata tra le rotaie del treno. Al momento non si conoscono con precisione le dinamiche dell’incidente. Il macchinista del treno, infatti, non sa se sia stata la donna a lanciarsi sulle rotaie. O sia caduta improvvisamente. Al momento, sul posto ci sono sia i Vigili del Fuoco e i Carabieri, con l’intento di visionare dettagliatamente le telecamere di videosorveglianza proprio per fare luce sulla questione.