Chi ha scelto Andrea Zelletta: la diretta di Uomini e Donne oggi e la scelta tra Natalia e Klaudia.

Oggi, 30 maggio 2019, va in onda la scelta del tronista Andrea Zelletta di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è praticamente arrivata alla fine e dopo la scelta di Angela Nasti (qui trovi come è andata) oggi tocca ad Andrea Zelletta che dovrà scegliere tra Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni. Pare però che ci saranno numerosi colpi di scena come l’arrivo di un’altra donna in villa che, secondo i rumors potrebbe essere Muriel. Per scoprire tutto dovremo aspettare la diretta di oggi, 30 maggio 2019, e finalmente scopriremo chi sceglierà Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta ha scelto Klaudia o Natalia?

Sono tanti i dubbi e a oggi, essendo la puntata in diretta e non registrata non abbiamo anticipazioni sul trono di Andrea e sulla sua scelta, vi aggiornermo in diretta.

Klaudia o Natalia: chi è la scelta giusta per Andrea Zelletta

Ovviamente non siamo nei panni del tronista di Uomini e Donne, ma possiamo solo dirvi ciò che abbiamo visto in questi giorni di programma. Il trono di Andrea è stato piuttosto complicato. Non sono mancati infatti scontri, liti, urla e abbandoni. Siamo praticamente certi che Klaudia dirà di sì, qualora fosse la scelta, ma ci sono un po’ di dubbi su Natalia Paragoni che, dopo aver corteggiato Ivan è passata ad Andrea in pochissimi giorni e soprattutto continua a lamentare il fatto che il tronista nei suoi riguardi è freddo. Da casa la sensazione che si ha è che la scelta giusta di Andrea possa essere più Klaudia di Natalia, ma ovviametne tutto è nelle mani di Zelletta che, oggi in diretta alle 14.45 su Canale Cinque farà la sua scelta. Domani invece, venerdì 31 maggio 2019, sarà il turno di Giulia Cavaglia, ancora molto indecisa su chi scegliere tra Manuel e Giulio. Insomma, questi troni di Maria De Filippi quest’anno sono particolarmente belli e appassionanti, proprio perché fino alla fine non sapremo chi sarà la scelta!

