La bruna de Le Donatella, Silvia Provvedi ha condiviso su Instagram uno scatto in intimo trasparente: Instagram è impazzito per la posa bollente.

Attualmente è impegnata nel ruolo di ‘giudice’ del muro di All Together Now. Eppure, però, Silvia Provvedi continua a stupire i suoi numerosi ed adorati followers. Poche ore fa, infatti, la bella e sensuale bruna del duo Le Donatella ha pubblicato una foto su Instagram davvero sbalorditiva. È la testimonial di una campagna pubblicitaria di biancheria intima. E così, ha voluto condividere pubblicamente il frutto di tale shooting fotografico. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Anche se vi anticipiamo che in suddetto scatto, come del resto altre volte, Silvia è davvero mozzafiato.

Silvia Provvedi in intimo trasparente: lo scatto è bollente

Il successo di Silvia Provvedi, ed in particolare de Le Donatella, è ormai un dato di fatto. Affermate influencer e cantanti (da poco è uscito il loro nuovo singolo ‘Scusami ma esco’), subito dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, sono diventate delle vere e proprie modelle. Sono tantissimi, infatti, gli scatti che le ritraggono durante alcuni shooting fotografici. Così come quello pubblicato su Instagram da Silvia pochissime ore fa. In suddetto scatto, riproposto in alto, la bruna Provvedi è davvero mozzafiato. Con un intimo trasparente, sguardo ammiccante e posa provocante, lo scatto è senza alcun dubbio davvero bollente. Tanto che pensate, in pochissimo tempo, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha ricevuto una ‘carrellata’ di likes. Sono, infatti, circa 19 mila i cuoricini ricevuti per lo scatto. Insomma, un successo davvero inspiegabile. E d’altra parte non si poteva ottenere un risultato differente. In questa foto Silvia è davvero da capogiro.