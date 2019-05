Alberto Urso Amici, sapete chi è la sua ex fidanzata? Beh, se credevate di conoscere tutto, ma proprio tutto sul vincitore del talent…

Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? Si chiama Benedetta Caretta, e se il suo nome non vi è nuovo c’è un motivo ben preciso. L’abbiamo vista in tv, sì, ricordate il programma di Gerry Scotti, Io canto? Ecco, Benedetta l’ha vinto. Per chi non lo ricordasse, era un talent per bambini prodigi che amavano il canto. Beh, se proprio si può trovare, quindi, un punto in comune tra i due, questo è sicuramente la musica.

Una storia d’amore tra due cantanti

La storia d’amore è durata poco. Beh, sì, poco più di un anno. Dal 2017 a metà 2018. Insomma, si trattava di quegli amori fugaci ma intensi di gioventù. Quando si sentono le farfalle nello stomaco, ci si emoziona per uno sguardo, per degli occhi come quelli di Alberto o di un sorriso come quello di Benedetta. E’ finita presto, sì, ma tra i due ci sono stati tanti momenti bellissimi. Ce ne accorgiamo proprio dal profilo Instagram di Benedetta. Ci sono tantissime foto che li ritraggono insieme.

Chi è Benedetta, l’ex fidanzata di Alberto

Dopo aver vinto Io Canto, con i soldi della borsa di studio che ricevette dalla trasmissione, Benedetta seguì un corso a New York nella celeberrima New York Film Academy (scuola di canto ballo e recitazione). La strada verso il successo è tortuosa ed in salita. Ma Benedetta non si da mai per vinta. Partecipa, dunque, a The Voice of Italy nel 2014 senza però riuscire ad accedere alla fase dei Live.

Non sono quelle le uniche volte in cui l’abbiamo vista in televisione. Forse, non tutti ci hanno fatto caso, ma Benedetta è stata ospite di Gigi D’Alessio nel concerto di fine anno nel 2014 a Napoli. L’evento fu trasmesso da Canale 5 in diretta. Non mancò, poi, a Natale 2015 per l’altro concerto nella stessa piazza. L’amore con Alberto è finito presto, sicuramente prima che il cantante entrasse ad Amici. Il suo cuore, infatti, era ‘libero’. Si parlava, addirittura, di un particolare feeling con Tish che poi non si è concretizzato.

