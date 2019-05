All Together Now, grande ritorno in tv: un ex vincitore di Saranno Famosi tra i concorrenti. Si tratta di Dennis Fantina, il primo a trionfare nel talent di Maria De Filippi.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Un programma in cui l’obiettivo è uno: far alzare e ballare quanti più giurati possibili nel muro. Un muro composto da ben 100 personaggi legati al mondo della musica, tra cui le scatenatissime Donatella, tra le più inquadrate della trasmissione per la loro carica e i loro abiti mai banali. Ma ad attirare l’attenzione di tutti, ieri, è stato un concorrente in particolare. Un grandissimo “come back”, come l’ha definito Michelle. Sul palco di Canale 5 è tornato Dennis Fantina, il primissimo vincitore di Saranno Famosi, l’attuale Amici di Maria De Filippi. Scopriamo tutto sulla sua esibizione.

All Together Now: torna in tv il primo vincitore di Saranno Famosi, Dennis Fantina

Chi non ricorda Dennis Fantina? Sì, è vero, sono passati ben 18 anni dal suo trionfo a Saranno Famosi, ma la sua voce è indimenticabile. Il cantante di Trieste è tornato in tv e si è rimesso in gioco nella trasmissione All Together Now. Il suo ingresso sul palco è stato molto particolare: gran parte dei giurati l’ha riconosciuto. L’opinione del muro é stata unanime: “Lui era bravissimo!”. Ed è stata confermata dopo l’esibizione di Dennis, che con la sua All night long di Lionel Richie ha convinto ben 91 giurati su 100. Insomma, un gran successo per il concorrente, di cui i giurati hanno sottolineato, oltre al talento, l’umiltà e il coraggio di rimettersi in gioco. Un grandissimo ritorno dopo ben 17 anni dalla sua vittoria a Saranno Famosi, quello di Dennis, che ha poi raggiunto la semifinale della trasmissione, con un classico di Battisti, Eppur mi son scordato di te. Ma noi di Dennis, non ci siamo mai scordati! Sarà lui a vincere la prima edizione dello show? Non ci resta che attendere le prossime puntate di All Together Now!