Ascolti Tv giovedì 30 maggio: come sono andati i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera? Scopriamolo insieme.

Con la primavera agli sgoccioli e l’estate che sta per cominciare, continua incessante la guerra tra canali della tv generalista per quanto riguarda i dati auditel. Ogni settimana la sfida tra Rai e Mediaset è continua e sempre alla ricerca di qualche punto di share in più per cercare di migliorare rispetto ai propri “avversari”. L’avvicinarsi dell’estate infatti, fa sì che le Tv diano il tutto per tutto per riuscire ad accaparrarsi le ultime serate dove è possibile totalizzare un buon numero di telespettatori. Ma andiamo con ordine però. Ieri sera, giovedì 30 maggio, la Rai proponeva in prima serata questi tre programmi: Il Giudice Meschino su Rai 1, The Voice of Italy su Rai 2 e Cittadella-Verona dei playoff di Serie B su Rai 3. Su Mediaset invece a farla da padrone era sicuramente il All Together Now su Canale 5, seguito su Italia 1 d Lethal Weapon e su Rete 4 da Diritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. Su La 7 invece c’è stato spazio per Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli, mentre su Tv8 il film X Men – L’inizio. Su Nove invece il film Fantozzi Contro Tutti.

Ascolti Tv giovedì 30 maggio: ottimo risultato per il talent condotto dalla Hunziker ma vince Zingaretti

Ma come sono andati i dati di ascolto di questi programmi andati in onda lunedì 13 maggio in prima serata? Successone per il film drammatico di Luca Zingaretti, che vince la serata con il di 22.4% di share. Al secondo posto della classifica dei dati auditel di giovedì 30 maggio troviamo invece All Together Now, che con la sua conduttrice Michelle Hunziker ha ottenuto il 13.86% di share. Su Rai 2 invece The Voice of Italy ottiene il 3° posto nella classifica con il 7.4% di share. Lethal Weapon su Italia 1 ha invece ottenuto il 3.97% di share. Per quanto riguarda Rai 3, Cittadella-Verona di Serie B ha ottenuto il 3.25% di share. Su Rete 4 Diritto e Rovescio ha ottenuto il 6.07% di share. Su La 7 invece, Piazza Pulita raggiunge il 6.49% di share.