Tiziano Ferro, Buona (Cattiva) Sorte: il nuovo singolo che preannuncia l’album di inediti in uscita a novembre.

Tiziano Ferro è un artista poliedrico che, finalmente, sta per tornare nelle radio italiane con un singolo nuovo di zecca che preannuncia il nuovo album intitolato Buona (Cattiva) Sorte. Il nuovo album invece si intitola Accetto Miracoli e uscirà in Italia il 22 novembre 2019. In attesa di scoprire tutto il possibile sul singolo di Tiziano Ferro, scopriamo quello che si può sul brano, sul nuovo album e magari sul tour.

Buona (Cattiva) Sorte: il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Buona (Cattiva) Sorte è un brano inedito di Tiziano Ferro e si tratta di una canzone di rottura molto intraprendente che racconta un amore ricco di cinismo e umorismo a tratti quasi black che è il perfetto preludio per quello che sarà un disco che, come dichiara Tiziano Ferro stesso, è un album nuovo, energico e ricco di esperienze nuove. Nel brano si sente ovviamente anche l’influenza di Timbaland, l’artista che ha lavorato con lui al brano: ne esce una canzone ricca di atmosfere soul senza continui di genere. Tiziano Ferro racconta che sebbene il marchio di Timbaland si senta tanto, lui si riconosce perfettamente in questo brano perché l’artista ha “rivestito” le sue tracce, senza modificarle.

Accetto Miracoli: il nuovo album di Tiziano Ferro

La tracklist del nuovo album di Tiziano Ferro è composta da 12 canzoni inedite e questa è la tracklist:

Accetto Miracoli

Vai ad amarti

Amici per errore

Seconda pelle

Balla per me

In mezzo a questo inverno

Come farebbe un uomo

Un Uomo Pop

Il destino di chi visse per amare

Casa a Natale

Le 3 parole sono 2

Buona (Cattiva) Sorte

Il disco uscirà come abbiamo anticipato il 22 novembre e i fan sono già in grande attesa anche perché, molto probabilmente, all’uscita dell’album seguirà anche un tour internazionale.

