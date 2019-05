Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono detti finalmente sì, ma il giorno prima del matrimonio non sono mancati problemi per la coppia: ecco cosa è accaduto.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente pronunciato il fatidico ‘sì’. Dopo due anni e mezzo d’amore e la convivenza a Miami, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono sposati ieri, 30 maggio, in provincia di Caserta, trascorrendo una giornata indimenticabile insieme ai parenti e ai tanti amici. Ma se il giorno del matrimonio è stato perfetto e senza sbavature, non sono mancati imprevisti a poche ore dalle nozze. Come spesso accade prima di un grande evento, infatti, gli sposi hanno dovuto affrontare un bel problema.

Clarissa e Federico, cos’è successo il giorno prima delle nozze

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati, ma il giorno prima del matrimonio hanno avuto un bel problema da risolvere: il cambio della chiesa. A poche ore dalle nozze, infatti, i due giovani innamorati si sono visti cambiare la location per il rito religioso e hanno dovuto avvisare non solo tutti gli invitati, ma anche tutti i fan e i curiosi che avrebbero voluto passare in chiesa a vederli. E’ stata Clarissa a fare l’annuncio su Instagram: “Non vi dico come sto – ha detto la sposa evidentemente seccata dall’accaduto – mi hanno cancellato la chiesa il giorno prima”. Il matrimonio è stato celebrato nel Duomo di Capua, perché la Basilica di Sant’Angelo in Formis, scelta inizialmente, aveva dei lavori in corso.

Matrimonio Clarissa e Federico, sposi elegantissimi ed emozionati

Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è stato sicuramente un evento molto seguito sui social, che ha regalato grandi emozioni. Bellissimi e super innamorati gli sposi, che si sono lasciati andare più volte alla commozione: stupenda Clarissa, che è arrivata in chiesa con una abito a sirena di pizzo dalla lunga coda con una profonda scollatura posteriore. Emozionato ed elegante anche Federico, vestito con il classico smoking nero. Bouquet di rose rosse per la sposa, che ha raggiunto il suo futuro marito all’altare accompagnata dal papà e da una schiera di piccole damigelle, emozionando tutti i presenti.

