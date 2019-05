Diletta Leotta sexy in costume: balletto e scollatura da urlo. La conduttrice si trova a Saint Tropez e incanta i suoi followers di Instagram.

Terminata la Serie A, Diletta Leotta parte per le vacanze e subito incanta i suoi followers con le Instagram Stories. Temperature elevate non solo a Saint Tropez, dove si trova la bella conduttrice, ma anche sul suo profilo Instagram dove Diletta sta immortalando tutti i momenti della sua vacanza. Come sappiamo, Diletta è davvero molto attiva sui social network. E proprio per questo, quindi, non perde mai occasione di condividere con i suoi numerosi fan momenti della sua vita lavorativa e quotidiana. Ma vediamo nel dettaglio il video pubblicato poco fa.

Diletta Leotta sexy in costume: balletto e scollatura da urlo

La destinazione della vacanza della Leotta è Saint Tropez. Trovandosi in luogo di mare, chiaramente, la conduttrice di Dazn indossa un costume per la gioia di tutti gli uomini che la seguono sui social. Tra una storia e l’altra che la presentatrice siciliana ha pubblicato sui social, ne compare una in cui si trova alla famosa “Nikki Beach”. Balletto spensierato, occhiali da sole e costume super scollato.

Gli occhi degli utenti finiscono indubbiamente lì, sulle bellissime forme di Diletta Leotta. In compagnia di un amico e, tra un sorriso mozzafiato e l’altro, si mostra nella sua totale bellezza.