Eliana Michelazzo Instagram: arrivano le scuse a Marco di Carlo dopo la denuncia del finto Mark Caltagirone ai danni dell’agente di Pamela Prati.

Per chi non lo sapesse, Marco di Carlo è il manager dello spettacolo spacciato per Mark Caltagirone nei vari screen pubblicati nei giorni scorsi da Eliana Michelazzo. Dopo giorni di segnalazioni, Marco di Carlo ha denunciato le agenti di Pamela Prati a causa di tutti i problemi legati all’utilizzo della sua immagine e non solo, ma anche quella di sua figlia che appare nelle foto che circolano sul web.

In questo modo il manager intende tutelare se stesso e la sua famiglia. L’uomo intanto è stupito da tutta questa vicenda: “Non capisco il profitto che possano trarne, si è capito che hanno ordito una trama molto complicata, ma non capisco perché l’abbiano ancora utilizzata visto che è venuto fuori che era una messinscena“.

Dopo la denuncia, arrivano però le scuse di Eliana Michelazzo attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Eliana Michelazzo chiede scusa a Marco di Carlo sul suo profilo Instagram

Marco Di Carlo, imprenditore e autore televisivo, è stato coinvolto a sua insaputa nella vicenda di Pamela Prati. Lo ha scoperto nel momento in cui qualcuno gli ha segnalato che in una trasmissione televisiva una foto che ritraeva lui insieme alla sua bambina veniva spacciata come fotografia di Mark Caltagirone. Dopo aver fatto le sue considerazioni, Marco Di Carlo a Storie Italiane ha spiegato che ha dovuto denunciare le dirette interessate, per tutelare se stesso e sua figlia.

“La truffa è una cosa grave, soprattutto perché comunque può darsi ci sia stato un profitto a discapito della mia immagine, di mia figlia e dell’altro ragazzino di 10 anni” ha detto Marco di Carlo citando anche il bambino spacciato per Sebastian Caltagirone, il figlio preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Dopo la denuncia, Eliana Michelazzo ha pubblicato un post di scuse a Marco di Carlo, affermando di non sapere che si trattasse di una persona diversa da chi riteneva fosse Mark Caltagirone e di essere stata circuita. La foto del manager era stata mostrata per dimostrare che non sapeva nulla di questa storia: