Elisa Isoardi si commuove a La Prova del Cuoco all’ultima puntata mentre saluta il suo pubblico. Tanta emozione per la conduttrice.

Nell’ultima puntata de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha salutato il suo pubblico. Il programma, infatti, tornerà a settembre e a quanto pare alla conduzione ci sarà nuovamente la Isoardi. Nonostante i problemi e le polemiche scatenate inizialmente, la conduttrice è riuscita a farsi apprezzare nel tempo anche da chi preferiva Antonella Clerici, e farsi riconfermare per il prossimo anno. Oggi Elisa Isoardi, visibilmente commossa, ha salutato i telespettatori ringraziandoli per la fiducia. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole.

Elisa Isoardi si commuove a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi tornerà anche a settembre con La Prova del Cuoco. Lo aveva già dichiarato a “Domenica In” da Mara Venier. Sarà dunque di nuovo lei il volto della trasmissione culinaria della Rai anche per l’anno 2019/2020.

La conduttrice piemontese, nonostante avesse già dichiarato che rimarrà al timone della trasmissione, ha voluto salutare il pubblico dando appuntamento al prossimo settembre, ringraziando gli autori, tutti coloro che lavorano dietro le quinte, i suoi cuochi e la sua spalla Ivan Bacchi: “Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi”… “Ci vediamo a settembre, passeremo l’estate a lavorare per voi con tante novità“.

Striscia la Notizia prende di mira la Isoardi

L’ex fidanzata del vicepremier Matteo Salvini è stata protagonista qualche giorno fa della famosa rubrica di Striscia Fatti e Rifatti. Una rubrica, come suggerisce il nome, che fa notare i ritocchi estetici dei vip. Per quanto riguarda la conduttrice, gli autori di Striscia hanno individuato alcune parti del corpo leggermente “migliorate”. O meglio, parti del viso. Secondo lo scanner test del tg satirico infatti, sono due i dettagli su cui la Isoardi avrebbe lavorato: il naso, che sarebbe stato “finemente lavorato”, e le palpebre, che nella foto attuale sembrano molto più rialzate. “Dopo Salvini, si è rifatta gli occhi!”, commenta la voce di Gerry Scotti nel servizio.