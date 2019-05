L’ex moglie di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci si lascia immortalare a bordo piscina in costume, mostrando un fisico davvero scultoreo.

È sicuramente una della showgirl più amate ed apprezzate dalla televisione. Parliamo proprio di lei. Di Elisabetta Gregoraci. Merito del successo dell’ex moglie di Flavio Briatore è sicuramente un’innata bellezza e bravura. Perché è proprio così, ammettiamolo. Nell’ultimo periodo Elisabetta si è lasciata apprezzare sul palco di Made in Sud. Dove, insieme a Fatima Trotta e Stefano De Martino, ha condotto l’ultima edizione dello show di Rai Due dedicato alla comicità ‘terrona’. Ma è, soprattutto, sui social che la Gregoraci si fa senza alcun dubbio ammirare. Così come la foto su Instagram, pubblicata pochi giorni fa.

Elisabetta Gregoraci in costume: fisico scultoreo su Instagram

In questi giorni Elisabetta Gregoraci è a Malta. Non ci è dato sapere il motivo della sua partenza. Se, magari, la bella showgirl sia andata qui per lavoro. Oppure, per concedersi qualche ora di relax con il suo piccolo Nathan Falco. Fatto sta, però, che in questa foto pubblicata poco fa su Instagram, Elisabetta è a bordo piscina, intenta a godersi il caldo sole maltese. Nello scatto in questione, tra l’altro riproposto in alto, è impossibile non notare alcune caratteristiche davvero particolari della Gregoraci. Di che parliamo? Beh, del suo fisico. Nonostante la sua precedente gravidanza, infatti, Elisabetta possiede della forme fisiche che farebbero invidia a qualunque donna. Costume azzurro, addominali scolpiti, curve definite, perfette e longinee, sono questi gli elementi principali che rendono ancora di più spettacolare la foto in questione. Inutile dire, infatti, che in pochissimo tempo, lo scatto è stato letteralmente ‘bombardato’ di ‘likes’. Insomma, un vero e proprio successone.