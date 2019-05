Ballando con le stelle, lite choc tra Fabio Canino e la concorrente Nunzia de Girolamo: “Ti querelo”, ha dichiarato Canino. Ecco la frase che l’ha fatto infuriare.

Una finale “movimentata” quella di Ballando con le stelle, e non sono per merito dei balli. Anche durante l’ultimo appuntamento del varietà di Milly Carlucci non sono mancate liti e polemiche. I protagonisti della discussione di questa sera sono i componenti di una delle coppie più discusse di questa edizione, Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo. A punzecchiare i concorrenti sono stati due giurati in particolare, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Scopriamo cosa è successo.

Per tutte le informazioni dettagliate sulla finalissima di Ballando con le stelle CLICCA QUI

Ballando con le stelle, Fabio Canino contro Nunzia De Girolamo: “Hai messo like a chi ci ha augurato la morte”

Tra la coppia Raimondo Todaro- Nunzia De Girolamo e alcuni giurati non c’è mai stata molta simpatia. Si è capito anche durante l’ultima puntata dello show di Rai Uno, in cui è nato un vero e proprio scontro verbale. A dare il via alla polemica è stata Selvaggia Lucarelli, che ha rivolto una frecciatina al ballerino: “Spero di trovare un Raimondo più sorridente l’anno prossimo”. Una provocazione a cui il ballerino ha risposto senza esitazione: “Se riceviamo sempre insulti, è difficile rimanere rilassati, io difendo Nunzia”. La parola “insulti” è sembrata eccessiva alla Lucarelli, al che Raimondo chiede scusa.

Ma non è finita qua! Un nuovo, più pesante scontro, coinvolge Nunzia De Girolamo e Fabio Canino. Il giurato accusa la concorrente di aver messo dei like sui social ad alcuni commenti offensivi e ingiuriosi contro i componenti della giuria. Commenti in cui veniva augurata loro la morte. La De Girolamo non ci sta, e inizia a difendersi, elencando alcune azioni degne di nota di cui si è resa protagonista durante la sua carriera politica: “Ho votato a favore dei gay e ho sposato un comunista, non giudico voi che guardate i film porno!. Al che la replica infuriata di Canino: “Ti querelo, come ti permetti!”. Un situazione davvero surreale, che Milly Carlucci ha dovuto stoppare riportando tutto all’argomento centrale della trasmissione:”La gente a casa non è interessata a queste vicende sui social, parliamo di ballo!”.