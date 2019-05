Fabio Colloricchio denigra Nicole Mazzocato: la rabbia dei fan sui social che difendono Nicole dalle dichiarazioni dell’argentino.

Fabio Colloricchio continua a far parlare di sè. Attualmente è un concorrente dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi “Supervivientes” ed è stato immortalato mentre consumava un rapporto con la concorrente Violeta Mangrinan.

Per chi non lo sapesse, Fabio è conosciuto in Italia per la sua precedente relazione, nata a Uomini e Donne, con Nicole Mazzocato. I due hanno vissuto una lunghissima storia d’amore e apparivano felici e innamorati. Ma Fabio Colloricchio non la pensa proprio così. Durante il reality ha infatti confessato che viveva la relazione con Nicole come se fosse un incubo. E non finisce qui perchè il bell’argentino ha completamente denigrato la bellezza di Nicole Mazzocato. Vediamo più nel dettaglio le sue parole.

Fabio Colloricchio denigra Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio prima ha descritto la relazione con Nicole Mazzocato come un inferno, poi ha sminuito la bellezza della giovane : “Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca” e poi avrebbe aggiunto che “Violeta è molto più bella di Nicole“.

Nicole è intervenuta immediatamente sul suo profilo Instagram. Inizialmente parlava bene di Fabio affermando di essere rimasta in buoni rapporti con lui. Ma dopo gli episodi recenti, Nicole cambia decisamente i toni e chiede di non essere più accostata a Fabio, anche per rispetto del suo nuovo fidanzato.

Intanto, i fan su Instagram commentano le dichiarazioni dell’argentino sulla bellezza di Nicole: “Ma come fa Fabio a dire che Violeta è più bella di Nicole? Per me non c’è proprio paragone. Nicole mille volte più bella e più fine”; “Molto meglio Nicole di Violeta, bah”.

Molti si aspettano anche un confronto fra i due diretti interessati. Nicole approderà sull’isola per rispondere punto per punto a tutte le critiche mosse dal suo ex?