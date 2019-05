Grande Fratello 16, Gennaro e Taylor Mega ‘ammanettati’ per una notte dopo una scommessa persa con Daniele: la reazione di Francesca De André spiazza tutti.

Manca poco alla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, ma i colpi di scena non sono ancora finiti. A “movimentare” la situazione nella reality, ci ha pensato Taylor Mega, la biondissima influencer che ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì. Una bellezza, la sua, che non passa di certo inosservata. Neanche a Gennaro Lillio, che aveva più volte espresso la sua “passione” per Taylor. E proprio il napoletano è stato il protagonista di un momento molto “intimo” con Taylor Mega. Come l’avrà presa Francesca De André? Scopriamo cosa è successo.

Per tutte le ultime news su Gennaro e Taylor Mega e gli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello 16 CLICCA QUI

Grande Fratello 16, Gennaro e Taylor Mega ‘ammanettati’: Francesca li ignora

Gennaro e Taylor Mega più vicini che mai. Il motivo? Una scommessa persa con Daniele. Il veronese ha infatti deciso che Gennaro deve pagare un “particolare” pegno: rimanere legato a Taylor Mega con delle manette. Manette ricoperte di peluche rosa, che hanno suscitate le risate di tutti. “E dove le hai tirate fuori queste?” esclama la Mega alla vista del curioso oggetto. Ma ormai Daniele ha deciso e ammanetta la coppia senza pietà! Gennaro appare turbato, probabilmente pensando alla reazione della bella Francesca. La De Andrè, infatti, ha già dimostrato una certa gelosia nei confronti della bellissima influencer. Che intanto ironizza con il napoletano: “Dai, c’è chi sta peggio!”. Una situazione divertente, ma nello stesso tempo interessante. Ma come avrà reagito Francesca? Ebbene, la concorrente si è mostrata abbastanza indifferente all’incontro “ravvicinato” tra Gennaro e Taylor, evitando di parlarne con gli altri inquilini della Casa. A un ceto punto però, pare che la De André sia andata a dormire. Un modo per non vedere il suo Gennaro così vicino a Taylor? Probabilmente si! Non ci resta che attendere le prossime news sugli “ammanettati” del GF 16!